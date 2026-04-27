Juan Ríos Cantú denuncia discriminación en la industria por su orientación sexual: “Hay homofobia”

Juan Ríos Cantú denuncia que ha vivido homofobia en el medio artístico, ya que, de acuerdo con lo que nos contó, el hecho de que los productores sepan que es homosexual sí le ha afectado laboralmente.

El actor expresó: “Los productores piensan que uno no puede interpretar cierto tipo de personajes simplemente por sus preferencias sexuales”.

Juan Ríos Cantú / Francisco Mancera, IG @PabloMont83, @juanriosCantu e IMDB

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Así ha sido la discriminación que ha vivido el actor Juan Ríos Cantú por su orientación sexual

Recordemos que Ríos se hizo muy popular con el personaje de “El letrudo” en las series El señor de los cielos y El Chema, pero no le han vuelto a dar papeles de ese tipo. Él señala: “Sin duda hay homofobia, es como de las microviolencias ‘toleradas’. Te dicen: ‘¿Cómo vas a hacer el personaje del galán, de matón, un general o un hombre de acción, si eres gay?’. Y creo que un actor, en ese sentido, debe también diversificarse”.

Destacó que nunca esconderá quién es para conseguir proyectos: “Trato de no dar notas sobre lo personal, pero tampoco puedo negar lo que soy, y no me parece bien mentir, porque creo que el trabajo del actor consiste en mostrar su verdad, no sobre la escena, sino también debajo de ella, y tener una responsabilidad social en relación con quiénes somos. Es importante tener representación de la diversidad en el medio”, relató.

Con casi 30 años de trayectoria, asegura que ha habido situaciones que no han hecho el camino tan sencillo:

“Lo más difícil ha sido permanecer, no darse por vencido. De pronto, uno en la carrera se decepciona de personas, proyectos, socios, de uno mismo, a veces. En la pandemia, en el confinamiento, el hecho de no tener teatros, de sobrevivir esa crisis, es uno de los momentos más complicados que he tenido” Juan Ríos Cantú

Ríos compartió que, a pesar de las dificultades, hacer lo que le apasiona lo ha ayudado a salir adelante: “Me han dado ganas de tirar la toalla. He tenido crisis laborales, existenciales, personales, emocionales, pero hay una frase que siempre he dicho: ‘El teatro me salva de la realidad’. Es la oportunidad de fugarse de uno mismo para descansar un poco la mente del sobrepensamiento que nos aqueja constantemente, y esa necesidad recalcitrante de cumplir las expectativas de los otros y no las nuestras”, expresó.

Juan Ríos Cantú / Francisco Mancera, IG @PabloMont83, @juanriosCantu e IMDB

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¿Cuándo y cómo fue que el actor Juan Ríos Cantú dio a conocer su orientación sexual?

En 2020, en pleno Día del Orgullo LGBTQ+, Juan publicó una foto al lado de Pablo Montemayor, su novio. El actor siempre fue muy reservado sobre su vida amorosa, pero ese año decidió sacar a la luz su relación debido a que acababa de entregar el anillo de compromiso.

Aunque los preparativos de boda iniciaron, él mismo nos contó por qué decidieron cancelarla: “Ya cumplimos 18 años de relación. Sí quería casarme. En ese momento (2020) todo era positivo, pero veníamos de una crisis complicada por el tema del confinamiento en la pandemia y problemas posteriores por la falta de trabajo. Preferimos irnos a vivir a otro lugar y desarrollar un proyecto arquitectónico, que ya casi está acabado”, contó.

Expresó que no saben si en el futuro retomarán sus planes de boda: “Estamos felices así. No tenemos contrato de exclusividad ni prisa por un papel que muchos han firmado y a los 10 meses ya se quieren separar. Mejor lo detuvimos y seguimos amándonos de manera libre”, manifestó.

Finalmente, nos explicó el secreto del éxito de su relación: “Tenemos mucha paciencia, amor, complicidad, compasión. Hemos sido comprensivos y honestos con lo que nos sucede y lo que hacemos”, concluyó.

Juan Ríos Cantú / Francisco Mancera, IG @PabloMont83, @juanriosCantu e IMDB

¿Quién es el actor Juan Ríos Cantú y en qué telenovelas ha participado?

Es originario de Reynosa, Tamaulipas.

En 1995, inició sus estudios en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, a la vez que comenzó a incursionar como modelo. En 2000 hizo su primera telenovela importante: Ramona . Además, ha estado en otros melodramas como: El derecho de nacer , Ladrón de corazones , Para volver a amar , Las trampas del deseo y La doña , entre otras.

. Además, ha estado en otros melodramas como: , , , y , entre otras. Saltó a la popularidad en 2013 con el personaje de “El letrudo”, en El señor de los cielos y El Chema .

En los últimos años ha participado en series como: Cuna de lobos , Mujeres asesinas y Con esa misma mirada .

, y . Ha actuado en más de 50 obras y alrededor de 30 películas, entre ellas: El tigre de Santa Julia, Así del precipicio y La otra familia.

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