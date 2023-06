Juez de MasterChef Celebrity está cautivado con Fabiola Campomanes: “es muy guapa”

Fabiola Campomanes, Liz Vega, Mónica Dione, ‘Cositas’ y Manu NNa han sido los participantes que los chefs consideran más fuertes dentro de esta nueva temporada.



La nueva temporada de MasterChef Celebrity llegó con un nuevo elenco de famosos dispuestos a todo para dar lo mejor en la cocina, Fabiola Campomanes es una de las celebridades que ha conquistado a los chefs con su gran sazón.

La actriz, quien se perfila como una de las mejores participantes, que seguramente darán contienda en varios episodios más, no sólo ha cautivado a los chefs con sus platillos, pues uno de ellos reconoce su gran atractivo físico.

Fue en el programa de Exa, donde Yordi Rosado invitó a los jueces de MasterChef Celebrity, Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena, donde el conductor cuestionó a los chefs sobre los 5 participantes que mejor cocinan hasta ahora.

La actriz Fabiola Campomanes se ha defendido en MasterChef y se ha salvado del reto de eliminación gracias a sus platillos. / Instagram: @fabiolacampomanes

Fabiola Campomanes fue sin duda una de ellas, el chef Herrera destacó: “tiene unas histerias y unos arranques furibundos pero esa energía la está transmitiendo en el platillo”.

Poncho Cadena confiesa que Fabiola Campomanes es muy guapa

El chef sonorense coincidió con el chef Herrera y elogió a Fabiola Campomanes, quien destacó tiene mucho talento al grado que disfruta verla cocinar.

“A mí me gusta verla cocinar dentro de toda su locura, me gusta verla cocinar porque aparte de que está muy guapa, me gusta todo el vértigo que tiene alrededor del fuego”, comentó Cadena.

Por ello, Yordi Rosado bromeó e incluso le preguntó su estado civil y hasta le sugirió en broma si no se animada a hacer un “capeado” con la actriz de 50 años.

El chef sonorense coincidió con el chef Herrera y elogió a Fabiola Campomanes en una entrevista con Yordi Rosado. / Facebook: Chef Poncho Cadena

“Yo fíjate que sí, estoy divorciándome”, expresó Cadena durante la entrevista en la cual también destacaron el trabajo de Mónica Dione, Liz Vega, Manu NNa y ‘Cositas’.

Poncho Cadena tiene una larga trayectoria como chef y ha participado en programas como Parrilla a la mexicana, Reacción en Cadena, Maestros del taco y ahora MasterChef Celebrity.