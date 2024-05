Julián Gil muestra apoyo a Maripily y crítica a Lupillo por pésimo trato a la boricua

El actor Julián Gil ha mostrado su apoyo inquebrantable a la puertorriqueña Maripily Rivera, en su búsqueda por ganar la cuarta temporada del reality show ‘La casa de los famosos’ de Telemundo. En una reciente entrevista para ‘MoluscoTV’, Gil dejó en claro que su respaldo a Maripily va más allá de su nacionalidad, destacando su valentía y fortaleza ante las adversidades.

“A Maripily primero y quiero que la gente lo sepa, el apoyo no meramente es porque es boricua, no solamente es por eso, que incluso ella tiene apoyo de diferentes nacionalidades porque me consta, gente de México está votando por ella, de Argentina, de Guatemala, de Salvador, o sea en todos los Estados Unidos están votando por ella. Pero la gente está votando por una mujer que le están dando (con todo) todos los días y se sigue levantando”, expresó Gil.

El actor resaltó la capacidad de Maripily para mantenerse firme a pesar de las críticas constantes: “Es una mujer que se levanta y se levanta, independientemente (de que) sea boricua, mexicana, argentina o china... Y por eso es que la gente ha conectado con ella, seas boricua o no seas boricua, y está votando por ella porque hay una identificación”.

Julian Gil piensa que Lupillo se ha portado fatal con Maripily

Gil elogió la autenticidad de Maripily, destacando su transparencia y su conexión genuina con el público: “La gente dice ‘grita mucho’, pero nosotros gritamos. Ves otros participantes que están tratando de ser otra persona”.

En cuanto al trato de Lupillo hacia Maripily en el programa, Gil no escatimó críticas:

“Pésimo, creo que él manejó las cosas pensando que él era la hostia, como decimos en Puerto Rico, se topa con Maripily y él no se imagina lo que está pasando fuera ni sabe la fuerza que tenemos nosotros. Pero siento que ha sido extremadamente m4chist4". Julián Gil

El actor opinó que las acciones de Lupillo, como intentar demandar a Maripily, han sido innecesarias y reflejan desesperación: “Yo no lo conozco, entiendo que se siente que está cada vez más con el cuchillo en el cuello y está dando patadas de ahogado”.

Con estas palabras, Julián Gil reafirma su apoyo a Maripily y critica la actitud de Lupillo hacia ella en ‘La casa de los famosos’.

Lupillo Rivera am3naz0 a Maripily con demandarla

Lupillo Rivera y Maripily Rivera protagonizaron un tenso enfrentamiento en el programa ‘La casa de los famosos’ de Telemundo. Lupillo acusó a Maripily de cosas tremendas y dijo que la demandaría. Además, solicitó a la cadena tomar medidas al respecto, señalando que sus hijas tienen pruebas de lo ocurrido grabadas.

