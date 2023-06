Julio César Chávez Jr acusa a su familia de querer volver a anexarlo: “les conviene”

Julio César Chávez Jr mostró pruebas en redes sociales los papeles de anexos en donde su familia buscarían reingresarlo.



La mañana de este 9 de mayo, Julio César Chávez Jr, también boxeador, desató controversia luego de que publicó diversos videos en su cuenta de Instagram, en los cuales acusó a sus familiares de querer anexarlo por segunda ocasión, debido a las adicciones que padece, presuntamente, para así quedarse con su dinero.

A través de un en vivo, el deportista externó que su familia quería regresarlo a rehabilitación y que incluso no le habrían robado una gran cantidad de dinero que tenía guardado.

“Encontré unos papeles de que me querían volver a meter al anexo, porque ya se cobraron aquí en México, porque hay dinero, porque ya van a terminar el edificio, porque les conviene”, comenzó.

Julio César Chávez Jr mostró pruebas de que lo quieren anexar por segunda ocasión. / Instagram: @juliocchavezjr

Y agregó: “A ellos no les importa mi carrera, que siga ganando. Como ya tengo millones, ellos con eso están conformados de repartirlo”.

Asimismo, el joven reiteró que su padre, Julio César Chávez, también busca anexarlo, todo por influencia de su esposa, Frida Chávez.

“También mi papá tiene la culpa porque se deja manipular. O sea, por qué no se deja manipular por alguien como yo, que realmente la gente me ve como ustedes”, subrayó el boxeador.

Así lo dijo Julio César Chávez Jr:

Juli Cesar Chavez Jr vuelve a recaer después de haber estado cerca de un año en un anexo y es que los problemas familiares que a ventilado en redes sociales han hecho merma en su estado emocional.

En un par de en vivos revela que lo quieren volver anexar y despojarlo de su dinero pic.twitter.com/GmT0jPYRTv — Susanita tiene un raton (@PosaTres) May 9, 2023

Fue así que el famoso enseñó “pruebas” de los papeles que encontró en los que vienen requisitos para anexos y no solo eso, sino que también culpó a su familia de hacerlo “recaer” ante sus adicciones.

El boxeador comentó que su familia también estaría provocando que recaiga en sus adicciones. / Instagram: @juliocchavezjr

“Llegué y supuestamente ellos me estarían cuidando… Y me encuentro ese vaso de agua con esa pastilla. O sea, eso fue adrede para que yo me la tomara, para que ellos tuvieran la facilidad de poder decir, ‘miren, ya ven, hace estas cosas’. Por supuesto que se me antojaría tomármela para dormir, como todas las personas que buscan un relajante, pero yo sé que tengo una enfermedad”, concluyó.

Hasta el momento, Julio César Chávez no se ha pronunciado al respecto de estas declaraciones.