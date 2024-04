Kalimba en graves problemas ¡Cada día crece el número de mujeres que alza la voz en su contra!

Los problemas y señalamientos en contra de Kalimba no ceden. Una mujer alzó la voz usando sus redes sociales. Compartió que, años atrás, el cantante las vi0l0 a ella y a su amiga. La tiktokera “tumamiloverpwr” rompió el silencio tras once años de callar el abuso. Cuenta que, después de una fiesta, él, caballerosamente, les ofreció un cuarto para que descansaran en su casa:

“Cuando yo tenía 19 años, conocí a Kalimba en una fiesta con otras amigas. Terminamos en su casa después de un after y lo siguiente que recuerdo fue estar dormida y sentir a alguien tratando de penetrarme. Voltee, y era Kalimba”.

Trató de salir de la situación y llevarse a su amiga, pero no funcionó: “Me levanté y traté de levantarla a ella para sacarla de ahí. Pero él la jaló. Cerró la puerta y me dejó afuera. Estuve alrededor de dos horas o más tocando la puerta sin lograr que abrieran. En ese lapso, Kalimba abusó s3xu4lm3nt3 de mi amiga”.

Kalimba con lentes de sol y traje

Mencionó que no había dicho nada porque siempre las que señalan terminan siendo señaladas por querer ganar fama: “Yo no tengo la intención de ganar nada. Creo que lo he callado demasiados años, once para ser exacta. Me gustaría ver que Kalimba se haga responsable de sus actos”.

“Se sigue escondiendo detrás de su religión para no dar la cara. Se hace el santo. Dice que es imposible que él haga algo así. Yo les digo: sí lo hace. Sí le ha sucedido a muchísima gente y es momento de que pague las consecuencias”.

En otro video añadió: “El señor estaba tratando de vi0l4rme mientras yo estaba dormida. Entonces me levanté, me puse los zapatos y traté de levantar a mi amiga diciéndole: ‘Nos tenemos que ir, vámonos’. Nos decía: '¿Qué está pasando?’. Yo no le dirigía la palabra. Estaba en shock”.

“Logró salir mi amiga y me comentó que Kalimba había abusado de ella, una o dos veces. Creo que hasta dos veces. Nos fuimos muy asustadas sin saber qué hacer y sin entender lo ocurrido. Yo les marqué a mi psicóloga y a mis papás. Les expliqué lo que había pasado y me ayudaron a tranquilizarme”.

El cantante ya interpuso una demanda contra Melissa / Instagram: @ariborovoy y @kalimbaofficial

En 2010 fue el primer caso de presunta vi0lac10n y hasta estuvo en la cárcel siete días en Chetumal

La primera vez que al cantante se le señaló de vi0l4d0r fue en diciembre de 2010 cuando dos menores de edad, Daiana Guzmán y Thaily Villalobos, lo denunciaron por vi0l4ci0n. Kalimba fue detenido en Estados Unidos y lo entregaron a las autoridades de Chetumal para que iniciara su proceso. Estuvo en la cárcel solamente siete días en enero de 2011, pues se consideró que no había pruebas suficientes en su contra.

Kalimba estuvo en cárcel 7 días la primera vez que acusado de presunta vi0lac10n / Redes Sociales

Una ex de Kalimba, de nombre Kimberly de Campa, lo señaló por abusar de su hija menor de edad

Meses después, una exnovia del cantante, de nombre Kimberly de Campa, manifestó que presuntamente había abusado de su hija, quien en ese momento tenía cinco años. Todas las acusaciones fueron mediáticas. Nunca existió una denuncia formal ante las autoridades.

Kimberly de Campa, ex de Kalimba lo acusó de supuesta abus@r de su hija menor / Redes Sociales

Melissa Galindo alzó la voz en 2023

La última y por la que se presentará ante las autoridades el próximo 3 de abril es Melissa Galindo. Los cantantes trabajaron juntos en 2019 y 2020. Ella era la “telonera” de los shows de Kalimba. Después de una presentación, en el traslado al hotel, él empezó a tocar su pierna de forma indebida. Esto ocurrió otra vez meses después, por lo ella que pidió ya no trabajar con él.

