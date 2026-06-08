¿Kanye West estuvo a punto de morir? Así grabó su canción con la mandíbula fracturada

Antes de ser Ye, Kanye West estuvo al borde de la muerte tras un fuerte choque. Con la boca cerrada por alambres, grabó la canción que lo lanzó a la fama… y no vas a creer cómo lo logró.

El tema paso en 2002 pero resurgió recientemente luego de que Kanye West hablara abiertamente sobre su salud mental y revelara que el accidente pudo haberle dejado daños neurológicos, lo que hizo que el público volviera a mirar ese episodio clave en su vida.

Mira: ¿Taylor Swift demandará a Kanye West? La cantante acusaría legalmente al rapero por difamación y acoso

Kanye West / Redes sociales

¿Cuál fue el accidente que cambió la vida de Kanye West?

Kanye West, rapero, productor y hoy conocido como Ye, protagonizó uno de los episodios más impactantes en la historia del hip-hop antes de alcanzar la fama mundial. Todo ocurrió la madrugada del 23 de octubre de 2002, cuando el entonces productor regresaba agotado de una larga jornada en un estudio de grabación en Los Ángeles.

El accidente de Kanye West se dio cuando se quedó dormido al volante, provocando un choque frontal que casi le cuesta la vida. El impacto fue brutal y las consecuencias inmediatas: múltiples lesiones y una fractura triple de mandíbula, una de las más graves que puede sufrir una persona en ese tipo de siniestros.

Los médicos actuaron de emergencia y lograron estabilizarlo, pero la intervención quirúrgica fue compleja. Como parte del proceso de recuperación, tuvieron que inmovilizarle la mandíbula con alambres, dejándolo prácticamente sin poder hablar durante semanas. Para muchos, eso habría significado pausar cualquier proyecto… pero Kanye West tomó una decisión que cambiaría su historia para siempre.

Lee: Kanye West y Bianca Censori se separan a 11 días del escándalo en los Grammy

¿Cómo grabó Kanye West “Through the wire” con la mandíbula fracturada?

Contra todo pronóstico, el accidente de Kanye West no detuvo su sueño de convertirse en rapero. Apenas unos días después de salir del hospital, aún convaleciente y con la boca prácticamente cerrada, decidió entrar a un estudio improvisado.

Así nació “Through the wire” (“A través de los alambres”), una de las canciones más emblemáticas de Kanye West y pieza clave de su carrera. El título no es casual: hace referencia directa a los alambres que mantenían su mandíbula inmóvil.

Lo increíble es que grabó gran parte del tema en esas condiciones, lo que le dio un tono único a su voz. Lejos de ser una limitante, esa imperfección se convirtió en autenticidad pura. La canción rápidamente captó la atención de la industria y del público, no solo por su sonido, sino por la poderosa historia detrás.

“Through the wire” terminó integrándose en su álbum debut, “The college dropout”, considerado hoy uno de los discos más influyentes del hip-hop contemporáneo. Este momento marcó el inicio del ascenso imparable de Kanye West en la música.

Lee: La nueva esposa de Kanye West ya se pasea con los hijos de Kim Kardashian

¿Qué secuelas dejó el accidente de Kanye West en su salud mental?

Más allá de las heridas físicas, el accidente de Kanye West habría dejado consecuencias más profundas. A más de dos décadas de aquel suceso, el propio artista ha hablado sobre posibles efectos neurológicos derivados del choque.

En una carta publicada recientemente, Ye aseguró que en su momento no le realizaron estudios neurológicos exhaustivos, por lo que una posible lesión en el lóbulo frontal derecho habría pasado desapercibida. Según su versión, esta condición podría estar vinculada con el trastorno bipolar que le fue diagnosticado años después.

El rapero ha sido abierto sobre sus episodios maníacos y el impacto que estos tuvieron en su vida personal y profesional. Incluso reconoció errores públicos y momentos de desconexión con la realidad, al admitir: “Perdí el contacto con la realidad”.

¿Quién es Kanye West y por qué es uno de los raperos más polémicos del mundo?

Kanye West, hoy conocido legalmente como Ye, es uno de los artistas más influyentes y polémicos del siglo XXI. Nació el 8 de junio de 1977 en Atlanta, Estados Unidos, y creció en Chicago. Comenzó su carrera como productor en la década de los 2000, trabajando con figuras como Jay‑Z antes de lanzarse como rapero con su exitoso álbum The college dropout (2004), que revolucionó el hip‑hop con un estilo distinto al gangsta rap de la época. Desde entonces, Kanye West ha sido reconocido no solo como músico, sino también como empresario, diseñador de moda y figura mediática global.

En cuanto a sus éxitos musicales, Kanye West acumula algunos de los temas más icónicos del género, como:



“Gold Digger”

“Stronger”

“Heartless”

“Runaway” y

“Power”

Además de álbumes que marcaron época como Late Registration, Graduation y My Beautiful Dark Twisted Fantasy. En colaboraciones, ha trabajado prácticamente con toda la industria:



Jay‑Z

Rihanna

Kid Cudi

Nicki Minaj

Chris Martin

Paul McCartney

Travis Scott, demostrando su capacidad para cruzar géneros.



Además, suma 24 premios Grammy, lo que lo posiciona como uno de los artistas más galardonados en la historia del hip‑hop.

En redes sociales y plataformas digitales, Kanye West mantiene una fuerte presencia mediática. Su canal oficial de YouTube supera los 12.5 millones de suscriptores y acumula miles de millones de reproducciones. En Instagram, aunque ha cerrado y reactivado su cuenta en varias ocasiones por controversias, ha llegado a sumar decenas de millones de seguidores, reflejando su enorme impacto global y la constante atención del público. Su figura sigue generando conversación en cada movimiento, ya sea musical, personal o político.

Sobre su vida personal, Kanye West estuvo casado con la empresaria y celebridad Kim Kardashian entre 2014 y 2022, con quien tuvo cuatro hijos. Tras su divorcio, inició una relación y posteriormente matrimonio con la arquitecta Bianca Censori. Su vida amorosa ha sido constantemente seguida por los medios, convirtiéndose en parte clave de su narrativa pública.