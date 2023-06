Karely Ruiz se le va a la yugular a Yeri Mua luego de que presuntamente la tachó de “fea” y “deforme”

Recientemente, Naim Darrechi, supuesto ex de Yeri Mua, fue arrestado por agredir a los reporteros de ‘Ventaneando’.

Karely Ruiz no se quedó con nada y arremetió contra Yeri Mua, quien presuntamente era su “amiga” y hace varios meses defendió cuando estaba envuelta en la polémica con su ex, Brian Villegas.

Según la estrella de OF, ella se enteró por una persona de confianza que Yeri habló “pestes” de su físico, ya que presuntamente le llamó “fea” y “deforme”.

Como era natural, Ruiz se molestó bastante y le lanzó un contundente mensaje a Mua, de modo que le pidió que le dijera en su cara todo lo que le criticó.

Yeri Mua habría hablado “pestes” de Karely Ruiz. / Facebook: Yeri Mua

“Yeri empezó a decir que yo estaba bien fea, que mi cuerpo estaba deforme. Para empezar, si hablamos de feas, digo, no es como que sea la más hermosa del mundo. (…) Por qué no decírmelo en la cara, a mí me gusta que las cosas me las digan en la cara, ella sabe dónde vivo”, dijo Karely.

Yeri Mua y Karely Ruiz se decían “amigas”. / Instagram: @karelyruiz / @yerimua

Y agregó: “Sí, algo tienes que decirme, la neta sabes donde vivo, amor. Puedes buscarme y decirme todo lo que me tengas que decir (…) Para empezar no necesito de un hombre para ser feliz (…) Ahorita está embarazada y obviamente ahí no me meto, pero antes por qué no decírmelo, a qué tienes miedo”.

Así lo dijo Karely Ruiz:

La influencer también externó que en diversas ocasiones se dio cuenta de que Yeri Mua quería “ponerle el pie” con sus vestuarios en algunos eventos, ya que el diseñador que le creaba su outfit era muy amigo de la veracruzana y varias veces le quedó “mal” con sus vestidos.

Sin embargo, Karely Ruiz aseveró que el problema es Yeri, puesto que todas las personas que están cerca de ella se alejan por alguna u otra razón.

Karely Ruiz aseguró que su diseñador le ha quedado mal por Yeri. / Instagram: @karelyruiz

“Aquí el problema no somos nosotros, aquí el problema es ella. No puede ser que todas las personas a su alrededor la manden a la verg*. No es algo que a mí me afecte, porque su vida me vale un kilo de ve#g*. Lo que haga o no haga, al chile me aparece en TikTok y me aburre, me da huev* (…) Porque es una persona que da huev*, yo la verdad, mínimo me encuero. (…) A mí no me interesa quedar bien con la gente (…) No necesito ir por la vida ching*d* gente”, concluyó.

Yeri Mua no ha respondido a estas declaraciones. Sin embargo, sus seguidores destacaron que esta polémica está “muy rara”, ya que la influencer siempre ha hablado bien de Karely.

Karely Ruiz asegura que Yeri Mua ya da “hueva":