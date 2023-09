Karely Ruiz sueña con ser madre y busca candidato para formar una familia

Varios de sus fans se mostraron listos para hacer lo necesario.

La joven influencer regiomontana, Karely Ruiz, ha demostrado que quiere muchos cambios en su vida y es que tras regresar a la universidad, está dispuesta a dar un paso más como persona y convertirse en madre.

Durante ‘El Espejo’ del programa Es Show con Ernesto Chavana, Karely aseguró que dentro de cinco años espera seguir siendo una persona exitosa. Sin embargo, le gustaría que para esas fechas pueda estar acompañada de un hijo, pues es uno de sus sueños.

“Triunfando… con mi hijo, quiero ser mamá, ya quiero ser mamá… Siento que ya disfruté y ya viví. Ser mamá es uno de mis sueños”, dijo la creadora de contenido.

La decisión viene después de asegurar que a sus 22 años ya ha disfrutado bastante su vida y esto le permite debutar como madre. Además, sabe perfecto cómo quiere al padre de su hijo.

Y es que, hasta el momento, no tiene una pareja, por lo que busca “a ver quién se ofrece” para ser el padre de su hijo.

“Con ojos de color, güerito, blanquito, bonito” son las características que debe tener aquel que esté interesado en tener una relación con Karely.

Sobre si debe ser una persona con dinero o no, la influencer dejó claro que eso no le importa. Ella prefiere que no tengan y aseguró que solo “le importan los sentimientos”. Agárrate porque en redes ya comienzan a salir varios candidatos.