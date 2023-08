Karely Ruiz reveló si dejará OF tras regresar a la universidad

Karely Ruiz es una de las mejores pagadas en una conocida plataforma de entretenimiento para adultos en toda América Latina.

Esta semana la modelo e influencer Karely Ruíz nuevamente sacudió el mundo cibernético al revelar que retomaría sus estudios universitarios para terminar su formación académica. Esto dejó un poco en duda si se alejará de sus redes sociales y sobre todo de su cuenta azul.

Fue a través de un Get Ready With Me (”alístate conmigo”) que compartió en TikTok la gran noticia y es que no solo regresa a la escuela, sino que está dispuesta a cambiar muchos aspectos de su vida.

“Voy a retomar los estudios... es que a mí siempre me ha gustado la escuela. No lo hice porque estaba trabajando y dije primero voy a hacer dinero”, aseguró.

Karely Ruiz decidió retomar sus estudios tras dejar la escuela cinco años atrás.

/ Instagram: @karelyruiz

La regiomontana puntualizó que seguirá creando contenido para adultos, asegurando que “puede con las dos cosas”.

“Obviamente, seguiré haciendo dinero (...) Creo que puedo con las dos (cosas). Va a ser un poquito más pesado y complicado, pero todo se puede en esta vida cuando lo quieres”.

La influencer entrara a estudiar Nutrición. / Instagram: @karelyruiz

Para finalizar, también compartió con sus seguidores que ya no tomará alcohol como antes, pues se dio cuenta de que su consumo se estaba convirtiendo en un problema y no quiere eso para su vida.

“Tengo que ser mejor persona cada día, entonces alcohol ya no”, finalizó Karely.