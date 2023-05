¡Kenia Os llega a Cinemex! Fechas y precios de las funciones especiales del Universo K23

K23 es el último sencillo de Kenia Os, el cual lanzó en octubre de 2022. Con él busca mezclar ritmos como K-Pop y electrónica para revolucionar el metaverso.

Kenia Os, la cantante que saltó de redes a los escenarios, no deja de cosechar éxitos y es que en esta ocasión sorprendió a sus fans con una colaboración que no esperaban.

La intérprete de La Invitación se unió a la famosa cadena de cines Cinemex para llevar el Universo K23 a otro nivel, se trata de su más reciente álbum, el cual se ha encargado de promocionar en su actual gira.

Desde que la joven se ha dedicado por completo a la música, ha colocado con éxito muchos de sus temas en los primeros lugares de las plataformas digitales y prueba de ello es su sencillo K23, el cual fue lanzado en octubre de 2022.

El triunfo de dicho sencillo se ha visto reflejado en su primer gira por los Estados Unidos.

¿Qué es el Universo K23?

Al momento ni Kenia Os, ni Cinemex han revelado grandes detalles de lo que podrán disfrutar en el cine sus fans, por lo que esto es un gran enigma.

Se especula que podrán ver lo que pasa tras bambalinas en los conciertos de su actual Tour, así como la travesía que atravesó la cantante para crear un metaverso inspirado en el K-Pop y la electrónica.

Se estima que los boletos para el Universo K23 oscilan entre los 80 y 200 pesos mexicanos

Aunado a ello, Kenia en un reciente live confesó que se encargó de narrar lo que podrán escuchar en los cines, asimismo, dejó en claro que puso mucho cariño en ello.

Fechas y precios del Universo K23

Si quieres disfrutar de este evento especial te contamos que solo existirán 3 funciones exclusivas los días 26, 27 y 28 de mayo.

Como bien se sabe, los artistas últimamente hacen uso de los cines para compartir contenido exclusivo con sus fans, como lo ha hecho Coldplay y los BTS.

La cantante confesó que se encargó de la narrativa del proyecto con Cinemex

Considerando los precios de artistas pasados, se estima que el costo por boleto oscile entre los 80 y 200 pesos.

Kenia Os dio inicio a su gira en la CDMX, luego se dio a la tarea de visitar Guadalajara, Monterrey y Estados Unidos.

Fans reaccionan al Universo K23

Como era de esperarse, los fans no dudaron en externar su impresión a la famosa cadena de cine:

"¡Dios, qué felices somos los keninis!”,"¡OMG! Mal día para no ser de México, apoyando desde USA. Kenia Os es una chingona con ideas tan nuevas”, “Les van a faltar salas para este acontecimiento”, “Mal momento para no tener Cinemex en mi ciudad”, “Tocará viajar a la ciudad más cercana con Cinemex”, “Te amo Cinemex”, “Nombré sold out total, bueno tendrán que agregar fechas porque no se darán abasto”, comentaron usuarios.