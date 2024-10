Kompayaso delicado de salud: Su sobrina revela que está en estado de coma y con “pronóstico reservado”

El pasado 13 de octubre, se dio a conocer que Eleazar del Valle, más conocido como ‘el Kompayaso’, había sido hospitalizado de emergencia. Aunque no se especificó el motivo, se dijo que su estado de salud era “grave”.

Recordemos que el comediante lleva lidiando con problemas de salud desde el 2022. En aquel entonces, reveló que sufría una insuficiencia renal, por lo que necesitaba un trasplante de riñón.

Incluso, a principios de año, estuvo un tiempo en el nosocomio. En ese momento, Alicia del Valle, hermana del cómico, mencionó que necesitaba urgentemente el trasplante, pues su salud había empeorado.

“Estamos esperando (el trasplante). Todavía no sé nada, mi hija está con él, pero ya me dijeron que le urge la hemodiálisis. Cuando no funcionan bien los riñones te ponen un catéter en el cuerpo para que salga la sangre, va filtrando la sangre, toma como 3 horas”, relató.

Kompayaso se encuentra en coma

En entrevista para el programa ‘De primera mano’, Ximena Santamaría, sobrina del comediante, habló sobre la salud de su tío y reveló que fue ingresado al hospital por un “evento cerebrovascular”, por lo que actualmente se encuentra en coma.

“Al parecer, tuvo un evento cerebrovascular. Ahorita él está intubado, sedado. Estamos esperando que no haya algún daño cerebral. Sí (está en coma inducido). Tiene dos medicamentos, lo tienen dormido ahorita. Esperamos que se les pueda ir retirando y ver cómo despierta”. Ximena Santamaría

De acuerdo con Ximena, no se sabe con exactitud qué provocó esta situación, pero se cree que podría estar relacionado con un “derrame o un infarto cerebral”.

“Empezó el día viernes. Mi mamá estaba con él. Escuché un grito y un golpe. Estaba como inconsciente. Se lo llevó la ambulancia al hospital”, indicó.

EN VIVO Tras su hospitalización ¡Familia del #KompaYaso ACLARA su estado de SALUD! Su sobrina revela que está en estado de COMA #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/hDNQBP54uw — De Primera Mano (@deprimeramano) October 14, 2024

Kompayaso tiene un pronóstico reservado

La sobrina del cómico mencionó que, a raíz de las hemodiálisis que le realizan, él padece de presión alta, algo que pudo haber influido en su “evento cerebrovascular”.

“El pronóstico que nos dan es reservado. No sabemos cómo va a despertar. No sabemos si va a tener un daño cerebral. No saben qué esperar cuando le quiten los medicamentos. Ahorita, lo que han dicho los médicos es que ya le van a retirar los medicamentos”, expresó.

Para finalizar, resaltó que se espera que mañana comience a “despertar” y así poder evaluar cuáles fueron las consecuencias de este incidente.

