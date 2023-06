Kunno abre su corazón y relata a TVNotas cómo ha sido lidiar en redes sociales con el peso de su fama

Aunque reconoce que se ha hecho cirugías estéticas, Kunno asegura que se ama tal cual es.

Uno de los influencers más populares del momento es Kunno, de 23 años, quien ha sido la sensación en TikTok, red social en la cual saltó a la fama en 2020, con su famoso video de “La caminata”, en el que hacía un baile muy particular.

En TVNotas platicamos con él y nos abrió su corazón para contarnos sobre su niñez, su adolescencia y lo duro que fue sufrir bullying, además, de cómo le explicó a su familia sobre su orientación sexual, entre otros momentos de su vida:

-Kunno, ¿cómo fue tu niñez?

“Mi mamá decía que nosotros éramos como la familia de ‘Los increíbles’, yo era ‘Dash’, porque siempre corría bien rápido, y de verdad, era un tornado. Por todos lados me la pasaba brincando. Tuve cicatrices por todo el cuerpo y creo que ella ya tenía tarjeta especial en el hospital, porque siempre que tenía un accidente me llevaba para allá (ríe)”.

Kunno Guillermo Olivo Pérez nació el 8 de mayo de 2000, en Monterrey, Nuevo León. Nos contó que su mamá, doña Susana, siempre lo ha dejado ser libre y lo ha apoyado en todo / Archivo TVNotas

-¿Llegaste a sufrir bullying?

“Sí, cuando era niño, y justamente, fue en la secundaria cuando estaba descubriendo mi sexualidad”.

-¿Cómo les dijiste a tus papás de tus preferencias sexuales?

“Mi mamá siempre me hizo crecer en un ambiente donde, literal, yo podía decirle si tenía novio, novia o novie. Ella me decía que mientras encontrara el amor, sería muy feliz, y sí hubo un día cuando tuve que sentarme con ella para decirle que me gustaba una persona del mismo género y me dijo que me apoyaba, pero que me cuidara mucho por las enfermedades sexuales y por la gente que tiene homofobia”.

Fue en 2020 cuando Kunno se hizo viral en redes sociales por su famosa “caminata” / Archivo TVNotas

-¿Después de eso llega tu famoso video de TikTok?

“Antes del video que se hizo viral, ya hacía un poco de redes sociales, porque bailo desde los seis años, entonces tenía varias actividades en mi Instagram. Siempre fui muy espontáneo, y a veces subía mis historias contando sobre mi vida, sobre mi sexualidad y dos amigos me recomendaron subir contenido a TikTok. Fue así como comencé a darme a conocer”.

-¿Cómo lidias con el hate?

“Nunca me ha afectado. Al contrario, me burlo de eso y además monetizo; quienes me atacan al final consumen mi contenido”.

Ha lanzado varios temas, como “Tal vez no”, “Crush”, “Qué perra soy”, “Hoy te toca” y “Yo nunca nunca”, en colaboración con Poncho de Nigris y Fano / Mancera y Marín

-¿Tienes pareja?

“Sí, y ya tenemos dos años juntos”.

-¿Cuál es el límite de Kunno?

“Lo más importante de ahorita es comprarme mi hogar y el de mi mamá”.

A lo largo de su carrera, Kunno se ha visto envuelto en varias polémicas, algunas relacionadas con otros artistas / Archivo TVNotas

