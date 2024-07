La casa de los famosos México: Cancelan la participación de una famosa que ya se hacía en el reality

En los últimos días se han estado revelando los nuevos integrantes de ‘La casa de los famosos México’, el reality que revolucionó al país hace un año cuando ganó Wendy Guevara.

Sin embargo, las revelaciones no habrían causado sorpresa entre los televidentes, pues hay listas filtradas que ya tenían a esos nombres entre las filas de los posibles integrantes.

Pero al parecer están haciendo cambios de último momento. Hace unos días, Ninel Conde desmintió que vaya a estar en el reality, pues no se cerraron las negociaciones, así que su lugar estaría disponible.

Falta poco para el estreno de la segunda temporada / Instagram: @lacasafamososmx

Ahora, otra famosa dice que la bajaron del barco, pero ella no estaba enterada. El pasado fin de semana en la marcha del orgullo LGBT, la youtuber Caeli dijo que ya no está segura de que la estén considerando para entrar.

¿Caeli ya no será parte de ‘La casa de los famosos México’?

“Siento que no estoy en ‘La casa de los famosos’. Desde enero yo creí que estaba, yo ya tenía mis maletas hechas y de repente entro a Instagram y veo que están posteando a los que quedaron y yo no grabé eso, entonces me están pregunte y pregunte que qué onda si sí voy a estar y yo creí que sí. Yo no sé qué pasó”, confesó.

Según Caeli, le dijeron que sí la querían en el proyecto y que solo le faltaba una llamada oficial pero esa llamada no ha llegado. “Estamos como a tres semanas de que empiece”.

Y aunque no vaya a estar en el reality, Caeli confesó quién es su favorita: “Está mi querida Shanik, que voy a estar apoyando muchísimo porque yo estoy en la radio ahorita con ella y he aprendido a conocerla más y la amo. Si no entro yo, Shanik va a ganar”, dijo.

