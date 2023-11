La mamá de Geraldine Bazán sufre aparatoso accidente; termina con fractura

En un reciente encuentro con los medios, la madre de la querida actriz Geraldine Bazán, Doña Rosalba Ortiz, preocupó a reporteros y fans. Esto ocurrió porque se le vio asistir a una exposición de pintura con el brazo derecho enyesado. Como era de esperarse, se le cuestonó al respecto y reveló que hace unos días tuvo un aparatoso accidente tras caer de su sillón, lo cual resulto en una fractura de radio.

Fue el programa Ventaneando la emisión que dejó ver a la madre de la actriz con el yeso, quien aprovechando las cámaras narró cómo sucedió el terrible accidente que pudo acabar en cirugía.

“Me subo al sillón, porque es donde tengo una cosita donde guardo los papeles importantes. Por si hay un temblor, la agarro y me voy… Bueno me subí y al momento de bajarme me senté en el aire, lo único que hice fue voltear y cayó todo mi cuerpo en la mano” Doña Rosalba

Pese a la fractura, su recuperación va viento en popa: “Tenía una férula para ver si pegaba y no se desplazaba. Ya vieron que no, que va bien, me pusieron el yeso tres semanas para que amarre bien”.

Cabe destacar que en caso de que la férula no tuviera éxito, Doña Rosalba hubiera tenido que entrar a cirugía, afortunadamente no fue el caso.