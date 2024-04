La más draga: Las feminosas rindieron homenaje a Thalía ¿quién fue ‘La más’?

El cuarto capítulo de ‘La más draga: Solo la más’ estuvo lleno de competencia y fuertes comentarios por parte de los jueces: Luis Torres y Lolita Cortés, además de ser conducido por Roberto Carlo.

Primero las feminosas le armaron un escándalo a Velvetine mientras se preparaban para el reto de hoy y todo por la moda. Entre todas se reclamaban tener mejor gusto que la otra y además le echaron en cara que supuestamente habría tenido la invitación de ser parte de ‘LMD:6’ y ‘Solo la más’ y Velvetine escogió ser parte de esta temporada, lo que ha sido criticado por las demás que creen que ya tienen otro nivel.

Roberto Carlo fue el conductor del cuarto capítulo / Instagram

La más Thalía: La más draga

Finalmente las feminosas salieron al escenario a rendir tributo a Thalía, pero no a todas les fue bien.

Georgiana recibió críticas por su autotune y la llamaron ‘la más Jolette’. A Gvjardo le llamaron ‘la más Guzmán’ en el chat en vivo por su voz.

Soronasty no se salvó de las críticas y aunque consideran que lo hizo mejor, comentaron que volvió a usar botas y la llamaron ‘la más reciclada’.

A C-pher le fue mejor porque consideraron que “por lo menos tenía actitud” y lo mejor llegó cuando Velvetine interpretó ‘Amor a la mexicana’ provocando comentarios como “reina, ya ganó, levantó el evento”.

Madison interpretó ‘No me acuerdo’ y en los comentarios mencionaron que era la que más se parecía a Thalía.

Madison fue elogiada en la transmisión por su buena caracterización / YouTube

Sin embargo, los comentarios de los expertos no fueron los mismos después del siguiente reto de ‘La más pintada’ en donde las concursantes recrearon una pintura famosa cada quién.

Lolita Cortés les pidió que le hicieran caso a Luis Torres al contar que él pudo elevar su carrera cuando obedeció a las personas que le daban críticas a su trabajo y comenzó a hacerlo diferente.

La jueza de hierro les solicitó a las feminosas que hagan otras cosas, en lugar de decir “yo soy esto” porque eso hasta ahorita no estaba siendo suficiente al no tener algo memorable aún en las 4 galas. “Pero si es lo que te dije la semana pasada que no me gustaba ¿por qué sigues haciéndolo? Cambien, a ver qué pasa”, les dijo.

Finalmente, los resultados de este programa fueron:

La más pintada: C-pher

La casi más pintada: Soronasty

La más Thalía: Georgiana

La casi más Thalía: Velvetine

Eso sí, Lolita pidió que las más tuvieran clases de canto porque “cantaban horrible”, pero la que mejor lo hizo fue Velvetine.

No obstante, Gvjardo tuvo estrella negra y la sentenciada en el purgatorio fue Soronasty, quien asegura que sus compañeras no soportaron que ganara una estrella rosa por ‘la casi más pintada’, además de que dijo que tenía una alianza con alguien aunque no dijo su nombre y aseguró que la traicionó.

Luego de un duelo con ‘Si una vez’ de Selena, Soronasty tuvo estrella negra, estando en peligro para la siguiente semana.