La obra de teatro ‘Cabaret’ consiente a mamá este 10 de mayo

Esta semana se celebra en nuestro país el día de las madres, y qué mejor que consentir a las reinas de la casa con funciones especiales de la puesta en escena “Cabaret”, la cual ha tenido un éxito arrasador en el teatro de los Insurgentes.

En TVNotas platicamos con Gustavo Egelhaaff, protagonista de dicha obra de teatro sobre estas funciones especiales:

“Esta increíble que se vengan a festejar con nosotros a sus mamás. Serán dos funciones este viernes 10 y los precios están ya puestos. Hay promociones que también pueden aprovechar y el chiste es pasarla bien”.

Para el actor, estar en este musical ha sido un sueño: “Ha sido todo un reto, porque en esta versión queríamos contar la historia más allá de la música y las fastuosidad del musical. Es una historia súper fuerte que le ha gustado a la gente y eso se agradece”.

“Desde que inicié en esto de la actuación, era un sueño trabajar en el teatro de los Insurgentes y ahora lo estoy haciendo. Además estar con Ilse Salas e Irene Azuela, que son unas máster en esto y con el gran elenco que tenemos, en verdad que me siento privilegiado de estar en esta puesta”.

Esta no es la primera vez que está en un musical: “Estuve en ‘Siete veces adiós’ pero ahí no cantaba. Ahora ese fue el reto, el poder encontrar mi voz para hacer este papel, que a lo mejor no canta tanto, pero tiene que hacerlo y descubrir esta faceta, ha sido fantástico”.

Gustavo nos reveló que próximamente estará en la pantalla grande, pero que aún no puede compartir tanto: “Juro que ya pronto sabrán del elenco y de la trama, pero es un gran proyecto”.

¿Cuándo y dónde ver ‘Cabaret’?

“Cabaret” estará este viernes con dos funciones para festejar a las mamás y sus funciones normales de sábado y domingo, en el teatro de los Insurgentes en la Ciudad de México. Los boletos están disponibles vía Ticketmaster y está anunciado que hay boletos en ciertas secciones al 2 x 1, con precios a partir de 855 pesos.

