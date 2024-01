Lalo España está perdiendo el oído, llama a la concientización

El actor Eduardo España de la serie Vecinos y famoso por dar vida a Margara Francisca, nos comparte cómo es que comenzó a perder la audición de su oído izquierdo y lo que tuvo que hacer para solucionar este problema que ya estaba interfiriendo en sus relaciones personales y laborales.

Eduardo España “Desde hace seis años comencé a batallar con mi odio izquierdo. No escuchaba bien, visité médicos otorrinos y maxilofaciales; tomé terapías de Reiki, de todo y nada. Hasta que un audiólogo me detectó “hipoacusia”, una sensación como si tuviera los oídos tapados, como cuando te bajas del avión o vas en carretera y te dicen que mastiques un chicle y con eso se te quita. En mi caso no se me quita, vivo así. Escucho distorsionado y es cuando confundo palabras.”

Aunque hoy lo tiene superado, nos confesó que al inició le costó mucho entender lo que le estaba pasando: “Comencé a deprimirme mucho. Me desesperaba no poder escuchar bien. Por ejemplo, en el banco la cajera tenía que repetirme tres veces lo que me pedía, yo le decía ‘perdóneme’, me sentía súper mal. Después fui entiendo que estamos de paso, que somos únicos e irrepetibles y que tenía que aprender a vivir con esta característica mía, si no hubiese encontrado solución, lo integro con amor a mí vida. Tengo mil torpezas y defectos, pero eso también me hace bien chido, somos únicos e irrepetibles.”

Lalo España está perdiendo la audición / Instagram

Por fortuna hubo solución y desde hace un año Lalo utiliza auxiliares auditivos

“Me han hecho un paro tremendo, aunque me los quito para grabar en televisión, para que no piensen que uso apuntador. En los ensayos sí los uso y en teatro también, es una situación que vino a cambiarme la vida, pero gracias a Dios tuvo solución y no me apena decir que traigo aparatos para poder oír mejor. Sólo que con los aparatos vivo con la sensación eco en mis oídos.” Eduardo España

Lalo España está perdiendo la audición / Instagram

“Definitivamente es un tema de concientización y aceptación, aunque no es fácil, hay que trabajarlo porque todos pensamos que eso sólo les pasa a los adultos mayores, pero no, hay niños con este problema, jóvenes, maduros como yo y gente de la tercera edad. Evidentemente al inicio sí tenía miedos, pensaba en que no me fueran a poner una cosa enorme en el oído, pero gracias a la tecnología los aparatos hoy en día son súper sofisticados y modernos.