Larisa Mendizábal confiesa si volvería con Augusto Bravo después de escándalo de infidelidad

La actriz Larisa Mendizábal está en proceso de recuperación tras la infidelidad de su ex, Augusto Bravo, quien la engañó con Adianez Hernández, ex de su ex, Rodrigo Cachero.

Recordemos que Larisa Mendizábal compartió en sus redes sociales que descubrir la infidelidad de su ex le afectó tanto que tuvo que acudir a terapia para superar el trauma.

“Hace unos meses viví una infidelidad y, sin temor a equivocarme, ha sido uno de los dolores más grandes que he tenido que enfrentar en mi vida. Una tristeza terrible, indescriptible, llorar todo el día y la noche, ansiedad, ataques de pánico, cosas que nunca me habían pasado”, comentó Larisa Mendizábal en noviembre de 2023.

Checa: Verónica Castro borra fotos de su exnuera, Mariela Sánchez

Larisa Mendizabal responde si volvería con su ex

La actriz se sinceró sobre si retomaría su relación con Augusto Bravo si las circunstancias o la situación se lo pidiera. Cabe destacar que actualmente él mantiene una relación con Adianez Hernández.

“Ahorita no nos estamos enamorando, mano. Apenas estoy empezando a sentirme tranquila y apenas estoy saliendo como del revolcón de una ola, tengo arena, el cabello despeinado”, dijo.

Checa: Luis de Llano: Tremendo zafarrancho protagonizó el productor a su llegada al Teatro Centenario ¿Qué pasó?

Larisa Mendizábal revela que es difícil lidiar con una infidelidad pública

“El corazón roto, los sentimientos a flor de piel, la gente te pregunta y te ve como ‘la pobre esta', pero la gente nos ha apapachado mucho el alma, los medios, todos han sido muy generosos conmigo y con Rodrigo Cachero”, finalizó la actriz que continúa con su vida y sigue adelante tras la ruptura.

Checa: Belinda llega a la Central de Abastos en Iztapalapa por Cactus ¡La más sencilla!