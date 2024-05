Larisa Mendizábal cree que su ex y Adianez Hernández se burlan tras su aventura: “Es súper cruel”

A principios de septiembre del 2023, Adianez Hernández admitió haberle sido infiel a su expareja, Rodrigo Cachero, con Augusto Bravo, cuando este aún estaba en una relación con Larisa Mendizábal, quien es la madre del primogénito de Cachero.

Poco después de esta revelación, Bravo y Hernández comenzaron una relación. En diciembre de ese año, la exparticipante de ‘Survivor’ dijo estar muy feliz con Augusto y aseguró que no tiene nada “de qué avergonzarse”.

A casi un año de lo sucedido, Larisa Mendizábal admitió que estos meses han sido “difíciles”, pero ahora se siente mejor, pues está enfocada a sanar y vivir su “proceso”.

“Sí han sido meses difíciles. No te lo voy a negar ni nunca lo he negado. Lo he dicho siempre, pero hoy por hoy sí me empiezo a sentir un poco más tranquila, pues me he dedicado mucho a mí, a mi proceso” Larisa Mendizábal en entrevista para ‘Ventaneando’

Larisa Mendizábal reacciona a los rumores de embarazo de Adianez Hernández

Hace poco, Adianez y Augusto compartieron una foto en la que aparecen en Disneylandia. Dicha publicación levantó sospechas de que la conductora estaba embarazada, pues la descripción del post decía: “Y entonces, se hizo grande la familia. El pato Donald y Daisy tuvieron un patito”.

Si bien Bravo desmintió este rumor, Larisa aseguró que no tendría “nada qué decir”, en caso de que, en algún momento, Adianez y Augusto decidan tener un hijo.

“No tengo nada que decir; o sea, han pasado como que muchas cosas del estilo. Te digo que ha sido como su forma de operar. No entiendo muy bien, pero ahí sí yo no tendría como mucho que decir, porque esas cosas, yo no tengo idea”, señaló

Larisa Mendizabal y Augusto Bravo / Instagram

Larisa considera que su ex y la conductora de TV Azteca “se burlan”

Durante la conversación, Mendizábal expresó que, en ocasiones, considera que Augusto y Adianez usan sus redes sociales para “burlarse” de sus respectivas infidelidades.

“Me han dicho que se burlan, por ejemplo, cosa que sí digo ‘Oh mira’, de por sí como que no es ninguna gracia poner el cuerno, pero burlarte ya es súper cruel”, indicó.

La actriz también reconoció que se llegó a sentir decepcionada por las acciones de quien fuera su pareja durante 11 años: “Hubo meses en que yo decía: ‘No conozco a esta persona’ como que todo se te mueve. Pero finalmente pues estoy aprendiendo a aceptar lo que viene”.

Adianez y Augusto / Instagram: @adianezhzr

¿Cómo es la relación entre Larisa Mendizábal y Rodrigo Cachero?

Para finalizar la conversación, Larisa Mendizábal afirmó que, tras la infidelidad de Hernández y Bravo, se ha vuelto más unida a Rodrigo Cachero, a quien considera un gran amigo.

“La verdad nos hace bien estar juntos, somos súper buenos amigos desde hace años y sí, efectivamente, bueno esto nos unió. Desgraciadamente, la forma estuvo medio feita, pero siempre nos hemos llevado súper bien”, concluyó.

