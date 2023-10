Larisa Mendizábal se defiende de quienes la tachan de victimizarse por infidelidad de Adianez Hernández

La actriz Larisa Mendizábal salió a defenderse de los innumerables ataques que ha recibido en redes sociales, tras expresar los daños psicológicos que le causó la polémica infidelidad de Adianez Hernández, ex de Rodrigo Cachero, con quien era su actual pareja, Augusto Bravo.

Usuarios en redes sociales tacharon de víctima a la histrionisa después de mostrarse vulnerable y confesar que la infidelidad de su entonces pareja fue uno de los momentos más dolorosos de su vida.

Por ello, Larisa no se quedó callada y lanzó un contundente mensaje a sus detractores. Aseguró que su intención no era juzgar ni etiquetar, sino agradecer a quien le brindó apoyo en este momento tan difícil.

“Para que exista una víctima debe existir un culpable. Aquí no se trata de etiquetar o juzgar. Yo no creo que haya víctimas ni culpables… Yo hice el video porque recibí muchísimos mensajes de amor, de apoyo y también recibí muchos mensajes donde mujeres me contaban qué estaban pasando por una situación parecida y yo quise regresar un poquito de ese amor”, dijo Larisa en TikTok.

Así lo dijo Larisa Mendizabal:

Continuó: “Hay que dejar de buscar culpables y simplemente tomar las experiencias de la vida como eso, experiencias. El dolor existe, pero hay que mirarlo, sentirlo, aceptarlo, entenderlo y validarlo para poderlo sanar”.

Por último, Mendizábal reconoció que todo tipo de dolor es parte de la experiencia humana, por lo que es necesario utilizarlo para un crecimiento personal.