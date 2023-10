Larisa Mendizábal confiesa los daños psicológicos que le dejó la infidelidad de su ex con Adianez Hernández

La actriz Larisa Mendizabal mostró su vulnerabilidad en un video TikTok en el que confesó que no se ha sentido nada bien tras el engaño de su ex, Augusto Bravo, con Adianez Hernández, expareja de Rodrigo Cachero, quien a su vez es su ex y padre de su hijo.

Larisa reconoció que, a pesar de tomar terapia y hacer todo lo recomendado para sentirse mejor, vivir esta infidelidad ha sido uno de los momentos más dolorosos de su vida e incluso esto ha tenido secuelas psicológicas.

“Vivir una infidelidad provoca daños psicológicos... una infidelidad puede traer múltiples consecuencias psicológicas y causar graves daños a nuestra salud mental que pueden ser duraderas y devastadoras”, comentó la también psicóloga.

Larisa, quien confirmó los rumores que circulaban sobre la infidelidad de Augusto Bravo, su expareja de 11 años, con la conductora Adianez Hernández, habló de cómo esta experiencia ha afectado su salud mental.

“Hace unos meses viví una infidelidad y sin temor a equivocarme ha sido uno de los dolores más grandes que he tenido que enfrentar en mi vida. Una tristeza terrible, indescriptible, llorar todo el día y la noche, ansiedad, ataques de pánico, cosa que nunca me había pasado”, comentó. Larisa Mendizabal

Agregó: “Empezó a pasar el tiempo y lejos de sentirme mejor, yo me di cuenta que cada vez me sentía más mal con más dolor con más tristeza y me empecé a desesperar porque decía estoy haciendo todo lo que se supone que me podría ayudar”.

“Estoy comiendo bien, yendo a terapia, meditando, leyendo todo lo que me llega a las manos acerca de sanación y mi dolor no solo no baja, cada vez es mayor”, dijo Larisa. Larisa Mendizabal

Rodrigo Cachero descubrió la infidelidad de Adianez con la pareja de Larisa Mendizabal, su ex / Instagram

La actriz y psicóloga aseguró que la infidelidad es un trauma y reflexionó como puede afectar a las personas, también señaló la importancia de no minimizar este dolor.

“Es una traición que viene de una persona que amamos y que supuestamente nos amaba (…) No es un drama barato, no es que estemos exagerando, cuando una persona sufre un trauma partes de nuestro cerebro quedan afectadas y desestructuradas”, comentó. Larisa Mendizabal

La actriz reconoció que tener esta información le ha permitido entender que sanar la infidelidad es un proceso que tomará tiempo para volver a encontrar su paz.

“Saber esto, por lo menos, me hizo entender que es un proceso largo y que no estoy loca por sentirme tan mal y seguir sintiendo tanto dolor, a pesar de que ya haya pasado algún tiempo... espero esta información pueda servirle a alguien”, concluyó Mendizábal.

