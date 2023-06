Laura Bozzo fuera de Imagen ¡por desgraciada!; no le perdonarán que habló pestes de la televisora

Se rumora que Laura Bozzo debe alrededor de 50 millones de pesos desde 2012, no obstante ha declarado que debe únicamente entre 12 y 14 millones.

En medio de los problemas fiscales que ha enfrentado Laura Bozzo, de 71 años, ahora nos enteramos de que la conductora sigue en serios aprietos, y no solo porque el rating de su programa Que pase Laura, en Imagen Televisión, es demasiado bajo, sino porque dicha empresa paga a Hacienda el adeudo millonario de la peruana, y por lo que, se rumora, pronto podrían despedirla de la televisora tanto por lo anterior, así como por hablar mal de la misma con otros medios de comunicación. Platicamos con una persona allegada a Laura Bozzo y esto nos dijo al respecto:

-¿Qué sucede con ella?

“Sinceramente, la empresa le tendió la mano, ella no tenía programa, pero sí muchos problemas, entre ellos su situación con Hacienda. Recuerden que desde 2012 había tenido ya situación de evasión de impuestos y fue para 2021 que tenía orden de aprehensión, misma que logró librar tras pagar 2.6 millones de pesos como fianza para llevar su proceso en libertad”.

-¿Siguen los conflictos?

“Sí, y ya no sabe qué hacer, pues ella dice que dinero ya casi no tiene”.

-Se ha dicho que tiene propiedades...

“Sinceramente, no sé si ya vendió su casa de Acapulco, o su rancho en Perú, lo tenía considerado para pagar su deuda con el fisco, pero ahora según ella dice, ya tampoco tiene propiedades con que pagar. Su deuda ha crecido a pasos agigantados”.

La conductora regresó a la pantalla con su talk show, desde marzo de 2022, donde tiene el objetivo de ayudar a gente que sufre diversos problemas. / Redes sociales y archivos

-¿De qué hablas?

“Ella ha hecho creer a la gente que debía entre 12 y 14 millones de pesos, pero debe muchísimo más. El adeudo desde 2012 ha crecido por intereses sobre intereses, ya que no ha pagado nada, lo poco que ganaba lo despilfarraba en bolsos, perfumes y ropa de diseñadores”.

-¿Sabes a cuánto asciende su deuda?

“Debe casi ¡50 millones de pesos!, ¡está hundida!”.

-¿Sabes si en Imagen la estuvieron apoyando en esta situación?

“Ahí se apiadaron de ella y le ofrecieron trabajo, y Laura al verse ahorcada tomó la propuesta, se vendió como lo máximo y les pidió que la apoyaran”.

-¿En qué?

“Pues quería un trato de diva, pero además, cuando la contrataron Laura les dijo que debe muchísimo dinero al fisco, que los intereses se la han comido; hicieron auditoría y todo, vieron que es muchísimo dinero lo que ella debe y no tiene para pagarlo, así que firmó con Imagen y la empresa le entrega su sueldo íntegro a Hacienda”.

-¡En serio!...

“Sí, le apostaron todo y la están apoyando para que finiquite su deuda, pero ella se está aprovechando y ha sido más que mal agradecida”.

Ha causado polémica porque semanas después de iniciar su programa, entró a La Casa de los Famosos de Telemundo, y hace un mes dio una contundente entrevista a Chisme No Like. / Redes sociales y archivos

-¿A qué te refieres?

“Tristemente, la señora no ha dado los resultados que se esperaban de ella, pues ya no tiene rating, además en la televisora ya se cansaron de sus aires de grandeza”.

-¿Pues qué ha hecho?

“Se porta déspota con la producción; si le da la gana, llega tarde a grabar o no se presenta. Los del staff se han quejado de sus malos tratos y su mal humor. No le gusta seguir indicaciones, ella es autoritaria y majadera”.

-¿De verdad?

“Sí, parece que a ella le vale todo, a la hora del trabajo”.

-¿Sabes que han dicho los ejecutivos?

“Ellos están sumamente molestos con ella, porque aparte se le suelta la lengua y cada que puede le tira mala onda a la empresa y pone por los suelos a su propio programa. Por ejemplo, hace un mes los ejecutivos la mandaron llamar porque ella dio una entrevista para el programa Chisme No Like y tomaron a mal unas declaraciones que dio”.

-¿Cuáles declaraciones?

“Habló pestes de su propia empresa, dijo que su programa se prostituyó, que los panelistas que llevan son actuados, igual que los de Rocío Sánchez Azuara, y que ella no tenía tiempo de verificar si son reales o no”.

-¡No me digas!...

“Sí, esa información llegó hasta los ejecutivos y están muy molestos; ella frente a ellos no se retractó, al contrario, se sostuvo y le valió. Dijo que ella quería una gran producción y que no lo negaría, que ella quiere estar a cargo de todo y no es posible, hay gente de producción que debe encargarse de eso. Le pidieron que no volviera a hablar así de su programa”.

-¿Qué dijo ella?

“Es muy orgullosa, así debería de ser al recordar cómo la ha cobijado la empresa, pero ella les está pagando muy mal, por eso ¡ya está en la cuerda floja y la quieren correr!”

-¡No me digas!...

“Sí, en la empresa está muy fuerte ese rumor, ya se lo habían advertido, ya le habían pedido que se callara y que mejor se pusiera a buscar la forma de subir el rating, porque se quedaría en la calle”.

También compartió una foto de ella con un moretón en el rostro y expresó que fue porque se cayó. Comentó que es mala para defenderse a sí misma. / Redes sociales y archivos

-¿No le preocupa la deuda que tiene?

“Al parecer no, está muy confiada de que mientras la empresa siga pagándole a Hacienda ella estará bien, pero no es así, porque por investigaciones que se hacen dentro de la televisora, hay algo peor”.

-¿Qué quieres decir?

“Que si deja de percibir su salario de Imagen, más bien que dejen de pagar su salario a Hacienda, las autoridades fiscales le pedirían llegar a un acuerdo para liquidar la cuenta y al no ver respuesta, el siguiente paso sería ¡pisar la cárcel!”.

-¡Qué fuerte!...

“Ella piensa que porque en 2021 la libró, siempre será así y no, se sabe que si no paga, aunque argumente que tiene problemas pulmonares, que es de la tercera edad, aún así podrían exigir el pago completo y si no, de tres a nueve años de prisión”.

-Ojalá todo termine bien para ella...

“Sí; por el momento, ya le notificaron que podría ser dada de baja, que tiene que dar resultados, pero el fisco no perdona y debe liquidar ese adeudo”, concluyó.

Consultamos a la licenciada Gloria Alatorre sobre los pagos tributarios

-Licenciada, si desde 2012 se tiene deuda con Hacienda y no se ha pagado, ¿se incrementa o queda fija?

“Cuando alguien no paga impuestos existe una sanción llamada recargos, que es una cantidad adicional a lo ya adeudado y se van generando mes con mes, siguen subiendo y puede llegar la sanción hasta una pena de prisión”.

-¿Cuántos años prevé la ley para los morosos?

“Pueden ir desde uno hasta nueve, dependiendo del monto”.

-Si esa persona percibe dinero a través de una empresa, ¿dicha empresa puede depositar el salario a Hacienda?

“Sí, si Hacienda requiere que sea fiscalizado para cubrir ese adeudo, sí se puede; le piden a la empresa que pague para que todos los impuestos sean retenidos por el fisco”.

Licenciada Gloria Alatorre habló sobre los pagos tributarios. / Redes sociales y archivos

-Si esa persona llegara a perder el trabajo, ¿deberá seguir pagando la deuda?

“Claro, debe pagar. La persona tendrá que pagar en algunos meses, con algunos recargos o con prisión”.

-Si esa persona argumenta que es de la tercera edad o tiene padecimientos, ¿puede ser eximida del pago?

“No, independientemente de las situaciones personales, el adeudo no puede ser minimizado”, concluyó.

Problemas de Laura Bozzo con el SAT

Durante más de 9 años tuvo problemas con el SAT, pero en 2021 se le dictó prisión preventiva por vender una casa que presuntamente le fue embargada.

AGO. 11 Fue vinculada a proceso, tras haber sido acusada de vender un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria, pero en su defensa, pidió un amparo para suspender la prisión preventiva.

AGO. 30 Se reactivó la orden de aprehensión en su contra y ella se dio a la fuga.

2.6 pagó como fianza para llevar su proceso en libertad. / Redes sociales y archivos

OCT. 29 Se le concedió una suspensión contra la orden de aprehensión.

NOV. 22 Cumplió con los requisitos que le impuso un juez, entre ellos, presentarse a un juzgado y pagar una fianza para mantener vigente la suspensión definitiva contra la orden de captura.

