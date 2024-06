Laura Bozzo se someterá a un rejuvenecimiento facial: “Despídanse de esta cara de momia”

La reciente aparición de Laura Bozzo en ‘MasterChef Celebrity’, dejó al descubierto que su edad le ha cobrado factura y que su rostro ya no luce como antes.

Entre bromas y con cariño, Rey Grupero le decía ‘Sugar momia’ debido a su aspecto físico y en redes sociales también le dejaban comentarios sobre el tema.

Cansada de esto, la peruana anunció que se someterá a un rejuvenecimiento facial.

Así se ve actualmente el rostro de Laura Bozzo / Instagram

En un video, Laura comentó su nuevo procedimiento para lucir más joven. “Tengo mi cirujano que me hace una reconstrucción en base a mis músculos. Me va a hacer un levantamiento, me voy a operar, sí”, dijo.

La conductora con un gran sentido del humor comentó: “¡Despídanse de esta cara de momia vieja porque me la voy a mejorar!”

Laura explicó en qué consiste el tratamiento y lo emocionada que está por “quitarse lo vieja”: “Quiero que vaya con el cuerpo, entonces me la voy a levantar. Eso de infiltrarte cosas es lo peor porque cuando te las infiltras (en los pómulos), se caen acá (en la barbilla), y entonces se te ve lo vieja, anciana. ¡Horror de horrores! Entonces ahorita quiero una jalada”, indico.

📍 LAURA BOZZO anuncia que se operará la cara. Se hará una RITIDECTOMIA, para hacerse un rejuvenecimiento FACIAL‼️😳



"Despídanse de esta cara de momia vieja ... Ahorita quiero una jalada"#LauraBozzo se lo hará con su cirujano Otto Cedron en Perú 🇵🇪 pic.twitter.com/6jWQ0PAdV0 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) June 24, 2024

¿Qué es una Ritidectomia?

Es un estiramiento facial de manera quirúrgica para corregir la flacidez y arrugas del rostro principalmente causadas por el envejecimiento.

Su objetivo es eliminar el exceso de piel y reafirmar los músculos de la cara, obteniendo como resultado un rostro firme, tenso y liso.

En México, según la página Multiestética, este procedimiento tiene un costo de 41 mil 666 pesos aproximadamente.

