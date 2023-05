Laura Flores, destrozada por su quinto divorcio; quiso seguir y su ex le dijo que ya no la amaba

La cantante y el estadounidense, ambos de 59 años, se casaron en octubre de 2019 en Florida, Estados Unidos. “Él no le ayudaba con los gastos de la casa, como todo matrimonio”, contó para TVNotas una amiga de Laura Flores.

Gran sorpresa causó la semana pasada el anuncio que hizo Laura Flores, de 59, de que se había divorciado de su quinto marido, el arquitecto estadounidense Matthew Flannery, también de 59, luego de cuatro años juntos.

Todo parecía ir de maravilla entre ellos, pero nos enteramos por una amiga de la actriz, que en realidad la pareja llevaba alrededor de medio año con diferencias por la falta de interés de Matthew a nivel sentimental y en ayudar a la actriz de manera económica:

-¿Cómo se encuentra Laura?

“Triste, pero trata de dar la mejor cara ante el público y aparentar que está bien. Pero para nada se imaginaba que volvería a divorciarse, ella creía que esta relación ya sería para siempre”.

-Y es que la verdad, ambos lucían muy enamorados hasta el año pasado...

“Duraron cuatro años juntos y sí fue una muy bella relación. Se conocieron por amigos en común, los dos quedaron flechados desde que se vieron y el amor les pegó con todo. Se casaron por lo civil en octubre de 2019 en la corte de Plantation, en Florida”.

-Hasta se casaron por la Iglesia, ¿no?

“Ella ya lo había hecho por la Iglesia con uno de sus maridos, José Ramón Diez; pero en diciembre de 2020 fueron a una iglesia luterana y ahí un pastor los bendijo”.

-Entonces, ¿qué ocurrió?

“Durante la pandemia por el COVID, Matthew no tuvo trabajo y Laura tuvo que salir al quite económicamente trabajando duro en todo lo que le ofrecían, hasta bañando perros, y eso fue desgastando la relación con el tiempo”.

-Es que tiene una familia grande...

“Sí, pero la verdad es que es una mujer super esforzada y talentosa”.

-¿Matthew estuvo mucho tiempo sin trabajo?

“Él es arquitecto y cuando terminó la pandemia, su situación mejoró, pero la verdad es que no era muy generoso económicamente, de vez en cuando ayudaba con algo a Laura, pero la mayor parte del tiempo dejaba que ella se las arreglara sola”.

-¿Por qué, si es ya un arquitecto importante?

“Sinceramente, él es muy codo, solo la apoyaba en lo básico; incluso cuando se casó con Laura, en vez de ponerle casa, se fue a vivir a la de ella”.

-Y Laura, ¿qué decía al respecto?, ¿le afectó esto?

“Laura es mucha mujer y ella no depende de ningún hombre para salir adelante. Fue más bien una cosa emocional, en el fondo de su corazón, a ella le dolía que él no se pusiera la camiseta con ella, cuando a final de cuentas eran un matrimonio”.

-El año pasado, Matthew estuvo muy delicado de salud...

“Sí, él tiene una condición llamada ‘enfermedad común variable de inmunodeficiencia’, que hace que sus glóbulos blancos no sean suficientes, su organismo no produce los suficientes anticuerpos para pelear en contra de distintas enfermedades, infecciones o virus; y en noviembre pasado estuvo muy mal, casi no la cuenta, tenía insuficiencia hepática, insuficiencia pancreática y un problema con el duodeno, y fue Laura quien lo cuidó, pero parece que a él no le importó”.

-Entonces, ¿en qué momento comienzan los problemas entre ellos?

“Gracias a Dios, Matthew se recuperó, pero comenzó a dejar de mostrar interés en el matrimonio... ese enamoramiento que tanto lo unió con Laura, dejó de existir”.

-Y Laura, ¿qué hizo?

“Ella sí estaba muy enamorada, lo amaba mucho e hizo hasta lo imposible para que estuvieran bien. Cuando las cosas se pusieron más frías, Laura le dijo que lucharan por su matrimonio, pero él prefirió irse de la casa, diciendo que el amor se había acabado”.

-¡Qué fuerte!...

“Sí, no se lo esperaba; tanto que lo apoyó con los gastos, y más cuando él estuvo muy enfermo”.

-¿Laura cayó en depresión por esto?

“Obviamente lloró mucho con esta situación, pero ella es una mujer fuerte, su principal motor son sus cuatro hijos y teniéndolos a ellos, no necesita nada más, son su mayor razón para luchar en la vida y salir adelante”.

-Es muy extraño que Matthew cambiara de esta manera...

“Sí, incluso a Laura le llegaron a decir que tal vez, él ya tenía otra persona y por eso no le interesó salvar el matrimonio con ella, pero Laura no se quiere contaminar con esas ideas, entendió que no podía forzar las cosas y por eso decidieron divorciarse hace unos meses”.

-Él, ¿cómo se encuentra?

“Muy campante de la vida, hace unas semanas le ofrecieron un gran trabajo arquitectónico de unas torres en Atlanta y ya está como si nada”.

-¿Fue complicado el divorcio?

“No; como ellos firmaron un acuerdo prenupcial y se casaron por bienes separados, todo fue muy rápido”.

-Tenían una ‘perrhija’, ¿quién se la quedó?

“Sí, un pastor ovejero australiano que le llamaron Emma, y se la quedó Laura; a Matthew ni le interesó ya la mascota”.

-Lo importante es que Laura se ve bien...

“Laura está bien, obviamente desilusionada, pero enfocada en sus hijos, en la gira con GranDiosas, y de ella jamás va a salir una palabra mala contra Matthew, aunque él la haya decepcionado con sus acciones. Laura es una mujer con mucha clase y siempre va a hablar con respeto de él, además de que le agradece por los tiempos buenos. Lo malo es que ella estaba muy entusiasmada, decía que no había quinto malo, pero bueno, la vida es así y Laura, que además está tan guapa, ya encontrará a alguien que la haga muy feliz, porque se lo merece, y sí es de la idea de envejecer con alguien y pasar el resto de su vida con esa persona”, concluyó.

Matthew Flannery es el quinto exesposo de Laura Flores, ambos tienen 59 años / TVNotas

Forma parte de la gira GranDiosas, al lado de Alejandra Ávalos, María del Sol, Dulce y Ángela Carrasco.

Laura Flores ha estado comprometida 5 veces y solo tuvo dos hijos con su segundo esposo

1986-1989 Sergio Fachelli. A sus 23 años se casó con el cantante uruguayo, pero se divorciaron por diferencias.

Laura Flores y Sergio Fachelli se casaron en los años ochenta, cuando ella tenía 23 años / TVNotas

1992 Miguel Ángel Durán. Solo duraron cuatro meses de casados, pues, el cirujano plástico Durán solo se había separado de su anterior esposa, más no divorciado.

1998-2007 Ramón Diez. Contrajeron nupcias y tuvieron dos hijos; posteriormente, ella adoptó dos niños más.

Laura Flores se casó con Ramón Diez; es su segundo matrimonio y tuvieron dos hijos / TVNotas

2013-2014 Eduardo Fonseca. Se casaron, pero se separaron a los cinco meses. Ella nos dijo que a él le costó trabajo adaptarse a todos sus hijos.

Laura Flores y Eduardo Fonseca; su tercer matrimonio de la cantante / TVNotas

2019-2023 Mattew Flannery. Se conocieron por amigos en común y se casaron por lo civil en octubre de 2019, en Florida; y en 2020 fueron a una iglesia luterana y recibieron una bendición.