LCDLF: Alfredo Adame tuvo su estate quieto, Ariadna y Clovis lo hundieron por misógino

Este domingo se realizaron los posicionamientos en ‘La casa de los famosos’, en los que los habitantes pueden encarar a uno de los nominados diciéndole de frente algunas ‘verdades’ de lo que piensan o sienten sobre ellos.

Todo lo que se dijeron los habitantes estuvo ardiente pero los que más llamaron la atención fueron Alfredo Adame, Ariadna Gutiérrez y Clovis.

Adame criticó a Ariadna quien está nominada, por considerar que no aporta nada a la casa y la tildó de “arrogante sin chiste”, entre muchos insultos más.

“Ariadna: No sirves para nada, no has aportado absolutamente nada, ni rating ni contenido ni absolutamente nada. Lo único que sabes hacer es llevar chismes inyectando veneno para conflictuar personas. Eres una presumida, eres engreída; eres una mujer muy aburrida sin carisma ni personalidad y eres el claro ejemplo de ‘dime de qué presumes y te diré de qué careces’”, fueron las palabras de Adame para la reina de belleza.

Luego de este duro posicionamiento, Ariadna pudo contestar y a decir de los internautas, ¡lo acabó con elegancia! A diferencia de Adame que fue criticado por referirse con todas esas palabras hacia una mujer.

“Alfredo no sabía que mi presencia te incomodaba tanto. Mira, antes de entrar a esta casa no tenía ni la menor idea de quién eras solamente los chismes que la gente traía, la gente de afuera y los vine a conocer adentro de la casa. Me di la oportunidad de conocerte porque me pareciste un caballero los primeros días pero lastimosamente lo único que pude conocer fue un hombre lleno de tristeza, rencor y que, de lo más profundo de mi corazón, lo que tú vives dentro de ti no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Ojalá algún día retomes la relación con tu familia, con tus hijos, que ni ellos te quieren”, comentó Ari.

Finalmente, Adame remató, “eso no va a suceder y la arrogancia y la soberbia cuando superan a la sencillez y a la humanidad todo está podrido”.

Más adelante, Adame se metió al posicionamiento de Guty contra Clovis, otro de los nominados, pero este último no se dejó y le dijo: “Usted no se meta”, pero Adame continuó diciéndole muchas groserías que fueron censuradas.

Clovis entonces se dirigió a los conductores del programa comentando: “El señor Alfredo Adame, el misógino, homofóbico”, pero el actor lo interrumpió mencionando que a Clovis le faltaba personalidad y él respondió, “a los 30 años tengo más personalidad que tú”.

Adame no se dejó y le echó en cara, “a los 22 yo ya manejaba un Ferrari”. Finalmente, Clovis le dijo, “eres la vergüenza de todo un país”.

Tunden a Alfredo Adame por ofender a una mujer en La casa de los famosos

Las contundentes respuestas de Ariadna Gutiérrez y Clovis Nienow hacia Alfredo Adame los convirtieron en los favoritos del público, que los ha apodado como los “reyes de LCDLF”.

Las redes sociales estallaron en aplausos para Gutiérrez y Nienow por su valentía al exponer a Adame y decirle sus verdades.

Twitter

Este incidente ha puesto de relieve el problema de la misoginia y la vi0lencia hacia las mujeres, y ha generado un debate importante sobre la necesidad de cambiar estas actitudes.