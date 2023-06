LCDLFM: José Manuel Figueroa reacciona a que Marie Claire Harp duerma con Jorge; ¡arremete contra producción!

A su entrada al reality La Casa de los Famosos México, Marie Claire Harp, prometida de José Manuel Figueroa, enfrentó su primer dilema en el reality, al tener que tomar una decisión sobre si dejar a todos sin café por una semana o dormir junto a Jorge Losa, también habitante de la casa, durante esos días.

Marie Claire Harp eligió dormir junto a su compañero luego de un diálogo entre ambos, donde con algo de miedo, Jorge le prometía a José Manuel cuidar de ella.

Ahora José Manuel dio una entrevista a Gustavo Adolfo Infante, en la que fue cuestionado sobre su sentir al ver que su prometida está durmiendo con alguien más.

El famoso comentó que no le molesta en absoluto porque conoce bien quién es su novia, sin embargo, arremetió contra la producción del reality.

José Manuel en primer lugar comentó que este escenario ya lo habían platicado y estaban conscientes de que Marie Claire podría enfrentarse a situaciones que no podrían ser muy agradables para el cantante, “ya lo teníamos previsto, La Casa de los Famosos ya estaba buscando a Marie Claire Harp desde hace dos temporadas, entonces ya lo habíamos platicado, lo que podría hacer la producción para causar polémica”, indicó.

Y agregó, “yo sé la mujer que tengo al lado, yo confío a ciegas en ella y no pasa nada, es un juego nada más”.

“(Él) es un muñeco, está guapísimo. Sé la mujer que tengo al lado, sé que no me la merezco. Ella sabe cuánto la amo y confío también de que ella me ama”, comentó.

Marie Clarie Harp y José Manuel Figueroa están comprometidos / Clasos

Fue entonces que dijo lo que realmente le molestó, “no me gustó la verdad, el hecho de que producción haya jugado tan chueco con ella, sí le afectó la primera noche por la situación, porque creo que ella es la única que está jugando sin saber si hay consecuencias o no dentro de la casa”.

Además, José Manuel destapó que aunque estaba invitado para despedir a Marie Claire, de último momento, la producción le declinó la invitación, algo que no le gustó pues en el caso de Eduardo Videgaray, sí pudo despedirse de su esposa, Sofía Rivera Torres, “la producción me invitó a la gala y después me desinvitaron”, finalizó.