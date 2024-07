LCDLFM: Sian Chiong se pasa de cariñoso con Briggitte Bozzo y ¡Gala Montes estalla en celos!

La segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’ está a punto de cumplir una semana de su estreno y las controversias, estrategias, así como los coqueteos entre los participantes están al rojo vivo.

La química entre algunos habitantes ha sido notable y la noche del viernes pasado algunas personalidades dejaron a un lado las barreras y protagonizaron momentos picantes que dieron mucho de qué hablar en redes sociales.

Recordemos que los famosos tuvieron su primera fiesta, la cual fue temática del más reciente estreno en cines de la película ‘Deadpool y Wolverine’. Y no solo llamó la atención el look de los habitantes, sino también sus mejores pasos en la pista de baile, así como los coqueteos entre ellos. ¡Hasta hubo mimos!

Briggitte Bozzo y Sian Chiong se dan un mimo en ‘La casa de los famosos México’

Desde el inicio de la competencia, Briggitte y Sian mostraron una atracción entre ellos y en la fiesta no pudieron más y se dieron “afecto”.

La situación subió de tono cuando Sian y Agustín comenzaron a bailarle a sus compañeras, quienes estaban sentadas en una silla y con los ojos vendados. Sin embargo, lo que dejó anonadados a todos fue el tremendo mimo que Chiong le dio a Briggitte.

Briggitte Bozzo / Instagram

Con gran sorpresa, Briggitte solo comenzó a reír nerviosa cuando se dio cuenta del detalle de Sian. Sin embargo, las cosas se tornaron tensas con Gala Montes. ¡Ella estalló en celos!

“Fue be..., yo lo vi”, dijo Gala al presenciar la escena.

Gala Montes hace contundente reclamo a Sian por darle “afecto” a Briggitte Bozzo

Poco después de la polémica escena, Gala, quien en un inicio mostró interés en Agustín Fernández, le reclamó a Sian por haberse pasado de cariñoso con Briggitte.

“Yo tampoco te imaginaba con Briggitte”, dijo Gala, a lo que contestó Sian: “Pero aquí no ha pasado nada”. Ella agregó: “¿Cómo no? Te bes... con ella”. Él respondió: “Y contigo también”. Gala remarcó: “No es cierto, ¿conmigo cuándo te has bes...?”. Sian le recordó: “En una novela”. Gala insistió: “Pero te pagaron por eso”.

Sian simplemente comenzó a reír y Gala optó por recalcar que él solo está fluyendo en ‘La casa de los famosos México’.

Al momento, Briggitte no se ha pronunciado respecto a lo que sucedió con Sian. Sin embargo, la historia podría cambiar en caso de que ella resulte eliminada este domingo 28 de julio.

Así fue el momento: