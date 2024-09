LCDLFMX: Luis ‘Potro’ Caballero asegura que no le ceden la palabra en las galas

Luis “Potro” Caballero fue el tercer expulsado de La casa de los famosos México y desde su salida ha formado parte del panel en las galas del reality. Sin embargo, su participación ha sido muy poca y ahora reveló por qué.

Luis ‘Potro’ Caballero asegura que no le ceden la palabra en las galas

Durante una entrevista con María Luisa Valdés en el programa Vivalavi de Multimedios, se le preguntó a Potro cómo se viven las galas, pues en más de una ocasión se ha visto cómo el periodista René Franco lo interrumpe o no lo deja hablar.

“¿Por qué no hablas en las galas y por qué no les contestas, porque nada más veo que les pones la cara, pero no les contestas?” María Luisa Valdés

Caballero aseguró que no se mete en la discusión que se genera en el foro: “Porque no me dejan hablar. No me dan la palabra... Está apagado el micrófono.”

Luis ‘Potro’ Caballero tacha de grosero a René Franco

Fue aquí donde el exacashore aseguró que, aparte de tener los micrófonos apagados, René Franco no lo dejó hablar

“Él es un grosero. Hablo y me interrumpe. Hablo y me interrumpe. Él piensa que es el estratega que México estaba esperando. A ver, ¿por qué si muy fregón, no entró a La casa?”, aseguró Potro.

María Luisa Valdés respaldó lo dicho por el influencer: “A mí me choca cuando no te dan la palabra, porque ellos entran cuando quieran, pero ¿ustedes?… Solo te veía la cara” y Potro aseguró que esos gestos “valen más que mil palabras”.

René Franco ya contestó al video que circula en redes. Caballero no ha respondido.