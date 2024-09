LCDLFMX: Relacionista público responde al papá de Agustín tras despotricar contra agencia

Luis Caracheo, relacionista público que ha colaborado con Agustín Fernández, respondió a las recientes declaraciones de Marcelo Fernández, padre del modelo argentino, quien criticó duramente a la agencia de relaciones públicas FZ Management.

Según Marcelo, la agencia dejó solo a su hijo, incumpliendo con lo pactado en el contrato, lo que, en su opinión, ha afectado a Agustín durante su participación en un conocido reality.

Marcelo Fernández expresó su malestar al señalar:

“Ya entendí por qué al principio Agus estaba solo como apagado. Lo dejaron completamente solo. Su agencia es una vergüenza. Lo dejaron sin sus cosas personales, a pesar de que estaba pactado por contrato. Es mentira que no le gustaba su ropa y la rechazaba y esas mentiras calan en la gente que no sabe”. Marcelo, papá de Agustín

Además, afirmó que existe una campaña para desprestigiar a su hijo y que la agencia no ha cumplido con sus compromisos.

Relacionista publico de FZ Management revela que apoyan Agustín de forma gratuita

Ante estas declaraciones, Luis Caracheo, en representación de FZ Management, respondió y aclaró la situación; sostiene que no existe un contrato formal con Agustín y que todo el apoyo brindado ha sido en calidad de favor solicitado por Wendy Guevara y Nicola.

“Nosotros no representamos a Agustín. Agustín no está en la agencia. No ha firmado ningún contrato con FZ Management, pero sí nos sorprendieron las declaraciones del papá de Agustín, quien ha comenzado a mandar audios a la prensa”.

“Él no sabe todo lo que hemos hecho para brindarle apoyo, ropa, medicamentos, suplementos alimenticios. Creo que él no sigue el 24/7. La agencia ha apoyado a Agustín desde el día uno porque Wendy y Nicola nos pidieron el favor. Desconozco por qué está opinando lo contrario”, explicó Caracheo en una entrevista con Eden Dorantes.

Agustín es el líder de la semana / Instagram

Caracheo también detalló el apoyo logístico que ha brindado personalmente a Agustín, a pesar de la falta de contrato.

“Desde las primeras semanas, yo personalmente le he llevado trajes de diseñadores. Incluso, ustedes vieron que comentó que uno de los trajes era como de Power Ranger, imagínate el diseñador que le mandó el traje exclusivo para él. Pero, de igual manera, seguimos apoyándolo y lo haremos hasta que salga”. Luis Caracheo, relacionista publico

Relacionista público revela que Agustín no dejó ni un peso para los traslados

Otro de los puntos que Luis Caracheo aclaró fue el tema financiero, aseguró que Agustín no ha aportado nada para gastos como los traslados.

“No dejó ni un peso para los Ubers. Yo personalmente le pregunté cómo haríamos para pagar a los diseñadores y estilistas, y él dijo que ’Todo por colaboración’. Aun así, luego no le han gustado los trajes”. Luis Caracheo, relacionista publico.

Finalmente, Caracheo hizo un llamado a Marcelo Fernández para que se informe antes de hacer acusaciones.

“Primero que se informe bien para que sepa todo lo que hemos hecho para apoyar a su hijo, que sea más sencillo y no se exprese mal de una agencia que lo ha apoyado desde el día número uno”.

“Por último, que conozca más a su hijo, porque Agustín comentó que no sabía nada del papá, y justo ahora que su hijo está ganando fama, en la novena semana viene a apoyarlo. Mi pregunta es, señor Marcelo, si vio que su hijo no tenía apoyo desde las primeras semanas, ¿cuál fue su labor para apoyarlo? ¿Por qué aparece hasta esta semana? ¿Qué más apoyo quiere si le están pagando todo y sigue teniendo casa?”. Luis Caracheo, relacionista publico

Las declaraciones de Luis Caracheo buscan aclarar el papel de la agencia y responder a las críticas lanzadas por el padre de Agustín, en medio de la creciente atención mediática sobre el modelo argentino.

