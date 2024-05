Leonardo de Lozanne se pone muy coqueto con Mariana Seoane en ‘Miembros al aire’

Recientemente, Mariana Seoane fue la invitada estelar de ‘Miembros al aire’. Durante la emisión, Leonardo de Lozanne, conductor del programa, aprovechó para mostrar sus dotes de coqueteo con la actriz.

Todo ocurrió en una dinámica en la que los conductores tenían que contestar algunas preguntas y la también cantante tendría que decidir, dependiendo de la respuesta, con quien saldría de cita.

En medio de risas, Mariana le preguntó a Leonardo sobre lo que disfrutaba hacer en su tiempo libre. Ante esto, el conductor admitió que, si bien ama viajar, le gusta “echar la flojera” cuando no tiene nada que hacer.

“Si estoy en la onda de descansar, para lo que mejor soy, es para no hacer ni m4dr3s. Me encanta decir ‘hoy no voy a hacer nada’”, indicó.

Estas palabras le causaron curiosidad a la intérprete de ‘Niña buena’, quien puso en duda si realmente no podría realizar ningún tipo de actividad en sus momentos de relajación.

Al escuchar esto, el ex de Sandra Echeverría sacó sus dotes de coqueteo para decirle que, si estuvieran juntos, no podría estar sin hacer nada.

“Bueno, si estoy contigo, obviamente sí haría algo” Leonardo de Lozanne

Así reaccionó Mariana Seoane y el resto de los productores ante el coqueteo de Leonardo

La intensa declaración del actor sorprendió a todos los presentes, incluida la propia Mariana, quien se limitó a decir que sí aprobaba la respuesta, pese a que “no le creía mucho”.

“Le pongo palomita, pero sentí que, bueno, no le creo tampoco” Mariana Seoane

Por otra parte, Raúl Araiza aseguró, a modo de broma, que su compañero era un “chorero” y por eso Seoane no había confiado en su respuesta.

En tanto, Paul Stanley se tomó con humor las cosas y señaló que nadie se podría “resistir” a los “increíbles ojos azules” de Leonardo.

Mariana Seoane y Leonardo de Lozanne / YouTube: Unicable

Mariana Seoane protagoniza momento emotivo con Paul Stanley

En medio de la dinámica, Mariana Seoane le preguntó a Paul Stanley sobre su “mayor logro personal”. En respuesta, el conductor de ‘Hoy’ afirmó que “ser papá” era lo que más le daba orgullo.

Mariana aprovechó el momento para decirle que, más allá de ser hijo del fallecido Paco Stanley, era una persona muy exitosa.

“Conocimos, quisimos y respetamos mucho a tu padre, pero tú eres tú. Yo no te ligo para nada con tu papá. Yo creo que un logro personal es que, viniendo de alguien tan famoso, tengas tú esa autenticidad y eres Paul, no eres tu papá”, indicó.

Ante esto, Paul solo se limitó a sonreír.

