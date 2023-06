Lorenzo Lazo recuerda a Edith González y a la bebé que perdieron; responde por qué Constanza no fue a la misa

En el cuarto aniversario luctuoso de Edith González

A cuatro años de la partida de Edith González, se celebró una misa en su honor y algunos familiares se dieron cita en una iglesia de la Ciudad de México, tales como su hermano y su viudo, Lorenzo Lazo, aunque la gran ausente fue la hija de la actriz y Santiago Creel, Constanza.

Quien fuera pareja de Edith González habló con los medios de comunicación, y de manera emotiva comentó que se siente tranquilo cuando visita a la actriz en su tumba. De esta manera también recordó que perdieron una bebé en su relación.

“Tenemos la conciencia en paz, porque sabemos que en todo momento la relación fue positiva, entregamos buenas cuentas y está descansando en el mejor lugar, en el lugar en el que está su padre y en el lugar en el que está la bebé que perdimos”, expresó.

Se realizó una misa en honor a Edith González y su viudo Lorenzo Lazo, la recordó con amor y sentimiento, así como a la bebé que perdieron / Liliana Carpio

Algunos amigos de la actriz como el productor teatral, Daniel Gómez Casanova, también asistieron a la misa por su cuarto aniversario luctuoso y en el mismo tenor, recordó, “hicimos en el 2008 o 2009 me parece, una obra que se llamó ‘Buenas noches mamá’, con Rosa María Bianchi y Edith, y fue justamente cuando ella conoció a Lorenzo, en una obra de teatro. Se casaron y durante esa obra de teatro se embarazó y durante esa obra de teatro perdió a su bebé también”.

En algunas ocasiones, Edith se abrió de capa para hablar de la bebé que perdió, situación que fue difícil de superar para ella, así que expresó que siempre tenía amor para ella y para Constanza.

“Perdí una hija, yo también lo siento mucho y eso sí, es algo que te puedo decir, es una prueba absolutamente no superada en mi vida. Si hay algo que me duele y me dolerá (es eso)… te lo juro que he amado profundamente a mis dos bebitas y amo a la que tengo”, platicó en una ocasión a Gustavo Adolfo Infante.

Finalmente, Lorenzo también fue cuestionado sobre la ausencia de la hija de la actriz a esta misa en su memoria, por lo que reveló, “hay compromisos de trabajo, académicos por los que no pudo estar, pero hablamos. Y esas misas, recuerdos y sentimientos están permanentemente en el corazón”.