Los 50: Manelyk despotrica contra Macky González a horas de la gran final; ¡no la soporta!

Manelyk González estuvo a punto de llegar al top ten del famoso reality, Los 50.

El reality Los 50 esta a unas hora de culimnar y muy pronto el público decidirá quién será el ganador.

En un inicio, el León, dueño de la Hacienda, eligió a cinco decenas de famosos para lograr llevarse a casa hasta 350 mil dólares.

Sin embargo, las estrategias, alianzas, traiciones y enemistades, entre los participantes estuvieron a la orden del día.

Ellos son los 50 participantes del reality. / YT: Los 50 / Instagram: @los50oficiall

Ahora, en una entrevista para Hoy día y, a pocas horas de transmitir la final, Manelyk González destapó quienes fueron las personas que no soportó dentro y fuera del reality de Telemundo.

La exshore, quien fue eliminada a unos días de la final, aseguró que no puede ver “ni en pintura” a Macky González.

“Definitivamente, a quien tengo en mi lista negra, no soporto y digo, o sea, ‘No la puedo ver ni en pintura’. Digo, creo que me la voy a tener que aguantar al rato, es a Macky”.

Así lo dijo Manelyk González:

Agregó: “O sea, no la soporto. Me parece que, por ejemplo, Julia y Rafa fueron villanos, pero me parece que hicieron un excelente trabajo como villanos”.

En cuanto a Thali, con quien tuvo su primer roce al inicio de la temporada, dejó claro que llevan una gran relación fuera del programa.

Manelyk González reconoció a Julia y a Rafa. / Facebook: Manelyk González

“Me cae increíble, o sea, fue una excelente contrincante. Ella respondía y me gusta la gente así, que no se queda callada”.

Macky González no ha respondido a las fuertes declaraciones de Manelyk. Sin embargo, podría darse un fuerte enfrentamiento en plena final.