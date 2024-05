Lucerito Mijares está triste por los comentarios sobre su físico, afirma Maryfer Centeno

Recientemente, ‘el Estaca’, Eduardo Videgaray y su esposa, Sofía Rivera Torres, fueron sumamente criticados por los comentarios que hicieron a modo de chiste sobre lo que dijo Lucerito Mijares que la confunden con hombre, durante una emisión del programa ‘¡Qué importa!’.

Tras las polémicas declaraciones, la joven actriz tuvo un breve encuentro con la prensa, en el que asegura que las palabras de los conductores no le afectaron en lo más mínimo. Incluso, afirmó que, si en algún momento se los encuentra en persona, los saludaría con normalidad.

“La verdad me da muy igual. No me enteré de mucho, pero allí vi que gente comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo. Cada uno, si quieren comentar algo malo o bueno, me da igual. Lo comentamos entre familia, pero como que nos dio igual. Allá ellos, yo no los conozco”, expresó en aquella ocasión.

No te pierdas: Wendy Guevara se solidariza con Lucerito Mijares ante los comentarios de Videgaray y su esposa

¿Lucerito Mijares se sintió dolida por lo dicho en ‘¡Qué importa!’?

La grafóloga Maryfer Centeno analizó el lenguaje corporal de la también cantante y concluyó que, pese a decir que no les toma importancia a los comentarios sobre su físico, su rostro denotaba “incomodidad” y “tristeza”.

“Este es el rostro de Lucero Mijares al contestar las críticas, pero sobre todo si vemos las comisuras van hacia abajo. Es un rostro de incomodidad. Es un rostro de tristeza” Maryfer Centeno

La experta también aplaudió la forma tan “inteligente y educada” de enfrentar esta polémica al decir que no le interesaban las críticas en su contra.

“Ella, no sólo de manera inteligente y de manera educada sin ofender a nadie dice: ‘No me importa’, y hasta hace un gesto hacia atrás diciendo: ‘No me importa’”, indicó.

Para finalizar, defendió a Lucerito de los malos comentarios que ha recibido y aseguró que es una chica muy talentosa: “Al final del día, Lucero Mijares es mucho más grande que cualquier comentario, que cualquier crítica. Su talento es más elocuente que cualquier comentario, su talento habla más que cualquier tipo de palabras”, concluyó.

Te podría interesar: Videgaray dice que gracias a él Lucero Mijares fue viral: “Seguiremos haciendo chistes”, advierte

¿Las disculpas de ‘el Estaca’, Sofía y Eduardo fueron sinceras?

Sobre las disculpas que los conductores de ‘¡Qué importa!’ le ofrecieron a la joven, la colaboradora de ‘Hoy’ señaló que eran “obligadas”, pues los presentadores lucían “enojados e incómodos”.

“Ellos deberían de hacer un compendio que se llame ‘Manual de cómo no debes pedir disculpas’. José Ramón San Cristóbal, con pasito adelante y otro atrás; las manos atrás, enseñando los dientes, muy incómodo, enojado. Sofía Rivera Torres, evidentemente, no está cómoda. Y Eduardo Videgaray con una postura de protección”, indicó.

Mira: Mhoni Vidente ve una fuerte demanda en contra de Sofía, ‘el Estaca’ y Videgaray, ¿por Lucerito Mijares?

Eduardo Videgaray, Sofía Rivera y el Estaca en '¡Qué importa!’ / Captura de pantalla