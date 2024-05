Wendy Guevara se solidariza con Lucerito Mijares ante los comentarios de Videgaray y su esposa

Desde hace algunos días, José Ramón San Cristóbal, conocido como ‘el Estaca’, Eduardo Videgaray y su esposa, Sofía Rivera Torres han sido motivo de tendencias en redes sociales por los comentarios que hicieron sobre lo dicho por Lucerito Mijares acerca de su físico.

En una edición del programa ‘¡Qué importa!’, los conductores hicieron chistes, según ellos manifestaron, de las recientes declaraciones de la actriz de teatro, quien mencionó que, en ocasiones, la confunden con hombre por su atuendo poco “femenino”, pero que ella lo tomaba con humor y le daba risa.

Las palabras de ‘el Estaca’, Eduardo y Sofía causaron mucha indignación en redes sociales y muchas celebridades no dudaron en defender a la también cantante. Tal fue el caso de Wendy Guevara, quien recientemente dio su contundente opinión sobre esta situación.

Le ofrecemos una sincera disculpa de todo corazón a Lucerito Mijares por nuestros chistes de mal gusto.#QuéImporta con @SofiaRiveraT, @EVIDEGARAY, @jrsestaca pic.twitter.com/WvPzFYw606 — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) May 7, 2024

Wendy Guevara defiende a Lucerito Mijares

A través de una transmisión en vivo, la ganadora de ´La casa de los famosos México’ comenzó hablando sobre la gran admiración que siente por Lucerito Mijares, a quien hace poco conoció mediante una videollamada.

“Me encanta ella. Me fascina. Me enloquece su talento y es bien bella. Yo la conozco. Platiqué un día con ella porque nos hicieron una videollamada con ella y un amor, súper sencilla. La chava bien bonita. Habló con una dulzura. La verdad que yo dije: ‘Qué linda’”. Wendy Guevara

La creadora de contenido recordó que los presentadores de "¡Qué importa!’ la mencionaron en los chistes que hicieron sobre la también cantante, y puntualizó que, si bien ella es “llevada” y “aguanta” todo tipo de comentarios, la hija de Lucero tiene otro tipo de personalidad.

“Yo aguanto todo el p*do. Yo soy llevada y llevadera, pero yo siento que no es el estilo de Lucerito Mijares. No tuvieron que haber hecho ese comentario con ella, porque la verdad ella es muy diferente a mí”, señaló.

Para finalizar, señaló que los conductores de ‘¡Qué importa!’, cometieron un error al hacer bromas sobre el físico de la actriz, a quien considera una chava “muy correcta”.

“Yo sí me llevo así. Mi humor es muy negro a veces y hablo muy fuerte y con malas palabras. Ella es una chavita muy correcta. No estuvo chido, la verdad, que le hayan hecho ese chiste”, concluyó.

Wendy Guevara posando foto de redes / Facebook: Wendy Guevara

Eduardo Videgaray, el Estaca y Sofía ¿minimizaron la polémica?

Si bien Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y ‘el Estaca’ se disculparon públicamente con Lucerito Mijares, la polémica aún continua, pues Lucero, madre de la joven, no creyó en sus palabras y afirmó: “Cancelados para siempre”. Amigos y compañeros de la joven en ‘Juego de voces’ salieron a respaldarla. Adela Micha también expresó su apoyo.

No obstante, Videgaray afirmó en redes sociales que la joven se hizo viral gracias a los chistes que ellos hicieron en su programa. Incluso aseguró que eso no mermaría y iban a seguir con el mismo humor de siempre. El Estaca dijo que si Lucero (mamá) seguía muy enojada, que entendía, pero que ya no podía hacer nada y se le tendría que quitar solita.

“Si usted ve en trending topic a Lucerito Mijares, es gracias a nosotros. Hicimos unos p1nch*s chistes y ya. Ni siquiera estuvieron gachos, súper leves. Se la van a p3lar porque vamos a seguir haciendo los chistes que se nos da la gana”, señaló.

