Lucero de luto por una querida fan; estaba desaparecida y la encontraron sin vida

Los feminicidios en México se siguen registrando día con día y en esta ocasión llegó a la vida de la cantante Lucero con un trágico caso.

Luego de pedir ayuda para localizar a Maica, una de sus apasionadas fans, se dio a conocer que fue encontrada sin vida tras desaparecer en Chapala, Jalisco.

Maica fue despedida el domingo 3 de diciembre, por su más grande ídolo, Lucero a través de un mensaje en sus redes sociales: “Siento un gran dolor en el corazón. Con mucha tristeza siento en el alma la muerte de Maica Torres. Linda mujer joven, encantadora, alegre, con valores, siempre pendiente de quienes han estado a su alrededor. Lucerina de corazón, bella persona a quien tuve mucha suerte de conocer y abrazar muchas veces. Mi más sentido pésame a su madre, sus familiares y amigos”, dijo.

Siento un gran dolor en el corazón. Con mucha tristeza siento en el alma la muerte de Maika Torres. Linda mujer joven, encantadora, alegre, con valores, siempre pendiente de quienes han estado a su alrededor.

Lucerina de corazón, bella persona a quien tuve la suerte de conocer y… pic.twitter.com/uBG1WEkc99 — Lucero (@LuceroMexico) December 3, 2023

Mira: ¿Quién es la máscara? Estos fueron los personajes desenmascarados

Lucero se refirió también a la incasable búsqueda que emprendieron para localizarla, incluida ella, y pidió justicia por su muerte. “Abrazo con mucho amor a todas sus amigas y amigos lucerinos que estuvieron las últimas horas luchando por encontrarla y por saber de ella. Nuestro fandom está de luto. Rezo por tu eterno descanso Maica, que desde el cielo sigas cuidando el camino de todos los que amas. Esto es terriblemente injusto. Tenías mucho por vivir y por hacer. Vuela alto y sigue esparciendo tu alegría desde ese lugar bonito en el que ahora estás. Descansa en paz”.

¿Quién era la fan de Lucero que murió?

Maica además de ser una gran fan de Lucero, era una joven venezolana que llegó hace unos años a México para tener una mejor calidad de vida y lograr una carrera como cantante. La joven recibió la ayuda de una ‘lucerina’ para llegar a México y vivir en Jalisco, en donde fue encontrada sin vida.

Piden ayuda para cubrir los gastos de su último adiós / Twitter

Checa: Fallece Queta Lavat, icónica actriz del Cine de oro mexicano, a los 95 años; ¿cuál fue la causa?

¿Qué le pasó a Maica, la fan de Lucero?

Según el reporte de su propia hermana, Maica salió de su casa el 1 de diciembre y después desapareció sin más. La amiga que le había ofrecido su ayuda para vivir en México contactó a la familia de la venezolana unas tres horas después de su desaparición. Les dijo que Maica estaba hablando con ella por videollamada y después se fue la señal y no supo más de su paradero.

La joven soñadora fue encontrada, pero lamentablemente sin vida dos días después de su desaparición. Las pertenencias de Maica fueron halladas también pero enterradas, siendo estas una tablet, un iPhone y una mochila, entre otros objetos.

Por su parte, la Fiscalía del estado de Jalisco refiere que se hizo un cateo en Chapala y se realizó la detención de un sujeto por este caso que se investiga como feminicidio.

En redes sociales los ‘lucerinos’ han lamentado la muerte de Maica y junto a una imagen de lucha en contra de la violencia contra la mujer en la que se lee: “Si algún día falto yo, búsquenme en las canciones de Lucero, ahí siempre me van a encontrar”. Ellos respondieron: “Nosotras no queríamos buscarte en canciones, nosotras queríamos cantarlas contigo. Maica se fue desde Venezuela a México a cumplir sus sueños, sé que fue inmensamente feliz en ese país y ahí también fue donde le quitaron la vida, estoy segura que aún le faltaba mucho por vivir. No estamos todas, nos hace falta Maica”.

Exigen justicia por el feminicidio de una fan de Lucero / Instagram

Puedes ver: Sasha Sokol reaccionaría a Luis Llano, quien se asumiera víctima de injurias por parte de una mujer