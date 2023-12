Sasha Sokol reaccionaría a Luis Llano, quien se asumiera víctima de injurias por parte de una mujer

Hace unos días Luis de Llano aseguró que ha sido víctima de “infames injurias” por ser exitoso, y por eso está a favor de la iniciativa de Ley Magno, que pretende garantizar condiciones equitativas entre hombres y mujeres. Luis de Llano estuvo en el Senado de la República el pasado 30 de noviembre para mostrar su apoyo a esta ley y aseguró haber sido víctima de injurias.

“Yo he sido parte de esta estadística de aquellos que por el simple hecho de tener éxito, posición, prestigio e imagen me han atacado con las más infames injurias y actos lacerantes que no sólo me han empapado a mí, a mi familia y a mi entorno, sino también a muchos hombres que por el simple hecho de tener este género”, dijo Luis de Llano en un video compartido por Gustavo Adolfo Infante.

Las declaraciones del productor no habrían pasado desapercibidas para la Sasha, quien a través de redes sociales compartió una posible indirecta.

Si bien es cierto que la extimbiriche no se refirió directamente a de Llano, en su cuenta de X (antes Twitter) publicó una imagen con la definición de la palabra cinismo.

“Actitud de la persona que miente con descaro y defiende o practica de forma descarada, impúdica y deshonesta algo que merece general desaprobación: cinismo oportunista; cinismo descarado; era un mundo donde la decadencia irreversible y el cinismo elegante se habían compartido en modo de vida estéticamente aceptable”, se puede leer en la publicación de Sasha Sokol.

X: Sasha Sokol

¿Qué pasó entre Sasha y Luis de Llano?

Recordemos que Sasha Sokol y Luis de Llano tuvieron una relación considerada ilegal, ya que ella tenía 14 años y él 39 años, cuando esta inició. Recientemente, ella lo demandó por daños y perjucios por revictimizarla al relatar la historia en una entrevista del productor con Yordi Rosado.

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictaminó que el productor violentó la dignidad, integridad física, intimidad y honor de la cantante cuando ésta era menor de edad.

El juez le impuso como sanción una disculpa pública, le pidió no volver a hablar de lo sucedido y pagar una indemnización a la cantante. Cabe destacar que el proceso aún no concluye.

