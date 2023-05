Lucero Mijares cumple su sueño de debutar en el teatro musical: “el más difícil de convencer fue mi papá”

La joven Lucero Mijares admitió que, al principio, su padre no le quería dar permiso.

Bien dicen que “el talento no se hurta, se hereda”, y una de las jóvenes cantantes más carismáticas y talentosas, es sin duda Lucero Mijares, de 18 años, quien comenzó haciendo sus pininos en el medio artístico con duetos con sus papás y posteriormente como corista de ellos en algunos de sus conciertos de la gira Hasta que se nos Hizo.

Sin embargo, llegó el momento de volar sola y además encabezar una gran puesta como lo es la obra El mago, producida por Juan Torres, y en la que ella será la protagonista a partir del próximo 30 de junio en el Teatro Hidalgo. Sobre este reto y varios aspectos de su vida personal que no conocíamos, platicamos con ella:

-Lucero, ¿cómo surge la invitación para este debut como protagonista en un musical?

“Todo fue muy orgánico, desde hace dos años tengo una amistad muy linda con el productor Juan Torres, y un día él llegó y me dijo: ‘Necesito que veas esta película’. Yo ya había visto El mago de Oz con Judy Garland, pero no esta versión. Al día siguiente, Juan me preguntó que qué me había parecido, y yo le dije que me encantó, a lo que él me respondió: ‘Esa es la obra que vamos a hacer’, yo me impacté y le dije: ‘¿Tan rápido?’, y pues venga, así salió”.

Lucero Mijares contó que fue el propio productor Juan Torres fue quien la invitó al proyecto. / Francisco Mancera

-Habías tenido participaciones en La jaula de las locas y de repente ya querías hacer teatro, ¿qué te dijeron tus papás?

“Me dijeron que primero debía cumplir con mis obligaciones, como acabar la prepa, y metí materias de más para terminarla más rápido, y cuando pasó eso, llegué con Juan y le dije: ‘Quiero hacer teatro’”.

-¿Cuál es la formación que has tenido?

“Desde chica he tomado clases de canto, en EU tomé un poco de actuación dramática y baile, que no es mi fuerte, es mi talón de Aquiles, pero me defiendo”.

Desde pequeña, Lucero Mijares se ha preparado en diferentes ámbitos del entretenimiento. / Instagram: @luceromijaresoficial

-¿Cómo han sido las semanas de ensayo?

“Un poco rudas, porque aunque ya sabía muchas cosas, otras no, y me encanta aprender; es cansado, pero muy divertido. Ensayamos de diez de la mañana a tres de la tarde, y siempre estamos viendo cosas”

-¿Qué te ha costado más trabajo?

“Cantar y bailar al mismo tiempo, agarrar condición, pero poco a poco la iremos agarrando, vamos muy bien. Y le quiero agradecer al productor, porque sé que hay muchas niñas que podrían hacer este papel, pero él decidió llamarme a mí”.

-¿Cuántas horas estás durmiendo?

“Muy pocas; la verdad es que yo no tengo muy buen sueño, entonces duermo entre cuatro y seis horas diarias”.

El productor Juan Torres está orgullosa de ella y se declaró fan de su talento. / Francisco Mancera

-¿Cuál es el mayor miedo que tienes, a mes y medio del gran estreno?

“Lograr la condición para cantar y bailar al mismo tiempo a la perfección, y que no se me escuche la agitación”.

-¿Estás llevando algún tipo de alimentación especial para aguantar este ritmo?

“Estoy con una dieta alimenticia en la que no tengo nada restringido, pero todo es para tener energía. Consiste en mucha proteína y bastantes verduras”.

-¿Esta obra es un sueño que quieres cumplir, o ya decidiste dedicarte a esto?

“Las dos cosas. Primero era cumplir un sueño, pero ahora con lo feliz que estoy, te puedo decir que esto es lo que quiero hacer para toda la vida”.

Lucero Mijares espera hacer carrera en el teatro musical, pues es una de sus más grandes pasiones. / Facebook: Lucero Mijares

-¿Cómo reaccionaron tus papás?

“Mi mamá fue de: ‘Cómo, pero de qué manera le van a hacer, si esta obra se hizo con personas de color’, y yo le contesté que los derechos de la obra decían que no a fuerza se tenía que montar así. Mientras que mi papá, al principio se emocionó mucho, pero esperaba platicar con Juan. Yo no podía empezar hasta que hablaran y diera el sí. Imagínate los nervios, si mi papá decía que no, todo se iba a la basura, pero dijo que sí”.

-¿Tu papá se hizo del rogar?

“Un poco sí, pero aquí entre nos, como soy la consentida, logré convencerlo. Ambos me dijeron algo muy padre: que me van a apoyar siempre en todo lo que quiera, porque lo único que desean es que yo sea feliz en la vida”.

“Mis padres me dijeron algo muy padre: que siempre me van a apoyar, porque lo único que quieren es verme feliz”, expresó Lucero Mijares. / Francisco Mancera

-Tu mamá nos dijo que tienes mejor voz que ella y tu papá a tu edad...

“Le agradezco el comentario, siempre se lo dice a mucha gente, pero yo pienso que son mis papás y nunca los voy a superar, siempre van a ser los jefes”

-Platícanos del apoyo de José Manuel, tu hermano mayor...

“También está muy contento, luego me dice: ‘Enséñame videos, audios que hayas grabado, para que me emocione’. Él está muy feliz, cuento con su apoyo y me lo dice, y se siente bien bonito. Yo lo quiero mucho”.

Ahora, su papá está muy contento de verla próximamente en este proyecto. / Facebook: Lucero Mijares

-Cuando trabajaste como corista de tus papás, tu mamá nos contó que te estaban ahorrando el dinero; en el futuro, ¿qué vas a hacer con él?

“Ahorita sigo ahorrando, porque afortunadamente sigo viviendo con mis papás, y en lo que pueda les ayudo, pues también siento que tengo esa responsabilidad”.

-¿Aportas dinero para la casa?

“Exactamente. Obvio, a veces mis papás no me dejan, pero yo siento ese deber y voy a seguir ahorrando. Con ese dinero, mis sueños son tener un teatro, poder viajar a Nueva York cuantas veces se pueda y comprar las obras que quiera”.

Entre los sueños de Lucero Mijares están viajar y tener su propio teatro. / Facebook: Lucero Mijares

-En el amor, ¿cómo te encuentras?

“Bastante bien. No tengo pareja, mi amor platónico siempre será Melendi, con quien canté en el Auditorio Nacional, y ojalá un día se case conmigo; y hay muchos chicos bastante monos”.

-¿Te gustaría enamorarte?

“Con todo esto de la obra estoy muy ocupada, pero si se da, yo más que feliz”.

-¿Cuál es el mayor consejo que te han dado tus papás?

“Que no haga caso a los comentarios malos y que disfrute todo al máximo, aunque a veces no me guste algo, porque nunca sabes cuándo se va a acabar esto”.

Sus padres le han aconsejado que no se deje llevar por los malos comentarios. / Archivo TVNotas

-¿Te llegó a afectar el hate?

“La verdad es que no, mis papás también me han heredado esta parte de que no me hagan daño los comentarios malos. Yo le llamo que es como un tiro al blanco, que hay algunas flechas que cuesta trabajo sacarlas, pero al final del día las sacas; unas se rompen, otras se resbalan, pero la verdad es que no me afecta mucho”.

-¿Sientes responsabilidad de decir: “Tengo que igualar el éxito de mis papás”?

“La verdad es que no, yo a ellos los veo superiores, como los grandes, y pienso que jamás se puede superar al jefe”.

Lucerito hizo pequeñas apariciones en ambas obras, pero le permitió pasar tiempo tras bambalinas aprendiendo de los actores y bailarines, y enamorándose del medio. / Instagram: @luceromijaresoficial

-La gente te adora por tu sencillez...

“Yo les agradezco muchísimo a toda la gente que me quiere, porque siento que no es fácil este medio”.

-¿Cómo le haces para no despegar los pies

de la tierra?

“Voy a intentar ser lo más modesta posible, pero creo que esta sencillez me ha ayudado a no quitar los pies de la tierra, y también mis papás me han ayudado muchísimo para eso”, concluyó.

El Mago es la versión urbana de la historia de El mago de Oz. En el cine es un clásico del musical, se filmó en 1978 y contó con las actuaciones de Diana Ross y Michael Jackson (q.d.e.p) / Archivo TVNotas

