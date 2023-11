¿Lucero Mijares quiere romance de su mamá con José Ron? ¿Podría ser su padrastro? Esto dijo

Lucero y José Ron protagonizan El gallo de oro, una serie de VIX. Es por ello que surgieron rumores de un posible romance entre la cantante y el actor. El rumor tomó fuerza pues la actriz cortó con su pareja.

Respecto a esto, la hija de Lucero fue cuestionada y reaccionó. ¿Quiere un romance entre ambos?

“Bueno, ‘Jocecito’ Ron, ¡no, bueno!”, dijo con su característico sentido del humor, dejando saber que considera guapo al actor que protagoniza la serie junto a su famosa mamá.

Así que continuó diciendo: “A Josecito Ron ¡lo amamos! Guapísimo y es súper lindo”. Después de halagarlo, Lucero Mijares respondió a la pregunta sobre un posible romance entre él y su mamá: “Creo que pues que sean pareja ahorita no está planeado”.

Pero la prensa continuó preguntando si lo podría ver como un padrastro, a lo que respondió entre risas: “¡Ay! Está guapísimo, pero pues creo que todavía no. Si se da, pues obviamente yo más que feliz ¿verdad? Yo verlo a él, yo feliz”.

Lucero y José Ron son los protagonistas de El gallo de oro / Instagram

Lucero responde si tiene un romance con José Ron

Quien también se pronunció al respecto fue la protagonista de estas especulaciones y echó por tierra estas versiones.

“Con José Ron hay una amistad tan bonita, es un compañero actor con el que yo nunca había trabajado, pero nada más allá de una amistad” Lucero

Por su parte, José Ron también rechazó tener una relación romántica con la cantante de 54 años y actualmente está soltero después de terminar su relación con Luciana Sismondi.

“¿A quién no (le gusta)? Lucero es bellísima, es inteligente, muy talentosa, es una mujer guapísima, pero no (tenemos una relación)”, contestó ante el rumor de un romance con Lucero.

Pero según el actor no cierra las puertas a enamorarse de una mujer mayor que él aunque no por ahora: “Sí (puedo enamorarme de una mujer mayor) justo he tenido novias mayores, pero no pasa nada, si hay química, si se lleva uno bien no pasa nada”.