Luciano Ontiveros se lanza como cantante.

Dicen por ahí que lo que se hereda no se hurta. Tras muchos años en la industria cantando sus propias composiciones, Natalia Ontiveros “la Patrona” nos presenta a su hijo Luciano, quien seguirá sus pasos en la música.

En entrevista exclusiva con TVNOTAS, Luciano nos cuenta cómo surgieron sus ganas de estar en la música: “Toda mi vida he visto trabajar a mi mamá, todos los días me enseñaba lo que hacía, la he acompañado a sus conciertos y presentaciones y desde niño me llamó la atención. Ahora, con el paso del tiempo, empecé a descubrir mis gustos y lo que me llamaba la atención, y fue así como empecé a escribir canciones. Se las enseñaba a mi mamá y me decía qué sí y qué no, y así fue surgiendo este disco que está por lanzarse”.

Luciano Ontiveros, hijo de Natalia Ontiveros, se lanza como cantante / Cortesía

Natalia Ontiveros presenta a su hijo Luciano: El legado musical continúa

Con tan solo 21 años, Luciano quiere que su estilo y personalidad le gusten a la gente: “Mi música es más reggae, urbano y una mezcla de varios ritmos. Estoy trabajando con grandes productores que entienden mi concepto y estoy ansioso de que ya conozcan todo lo que estoy haciendo”.

Por su parte, Natalia nos comparte cómo se siente con este paso que está dando su hijo: “Estoy tan orgullosa de él y de todo lo que está logrando. Desde que era niño le veía las ganas, pero todo llega a su tiempo y se preparó durante mucho tiempo para este momento. Lo tengo que dejar volar, pero siempre estoy atrás de él por cualquier cosa”.

Ahora, Natalia estará detrás del escenario y no arriba como lo ha estado durante muchos años: “No dejaré mi música, de hecho vienen muchas cosas de mi lado, pero ahorita estoy apoyándolo al cien por ciento. Él está tomando sus propias decisiones y yo solo lo estoy apoyando. Él debe tener criterio y saber qué sí y qué no, para aprender en este mundo”.

Natalia Ontiveros / Cortesía

Planes de colaboración de Luciano Ontiveros

Les preguntamos si existen planes de tener un tema entre los dos:

“A lo mejor un poco más adelante, ahorita quiero que él se dé a conocer y exprese su música, y después armar algo lindo”, nos dijo ella.

Por su parte, Luciano nos compartió: “Me encantaría estar arriba del escenario con ella, de ella he aprendido todo”, concluyó.