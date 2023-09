Luis Enrique Guzmán piensa adoptar al hijo de Mayela; considera que es una sociópata, psicópata y embustera

Luis Enrique Guzmán está dispuesto a seguir hasta las últimas consecuencias en el proceso legal con Mayela Laguna.

Sigue la polémica en la familia Pinal. En junio pasado, Luis Enrique Guzmán dio a conocer, por medio de un comunicado, que descubrió que no es el padre biológico del hijo que tuvo con Mayela Laguna. Esto lo supo al hacer una prueba de ADN al menor. Platicamos con un amigo cercano a Luis Enrique. Nos explicó cómo fue que le hizo dicho examen y que le preocupa la situación del pequeño.

-¿Cómo se encuentra Luis Enrique, con todo este problema con su ex, Mayela Laguna?

“En un principio, estaba muy enojado y sacado de onda. No sabía qué hacer. No entendía por qué había hecho eso Mayela. Luego le empezaron a meter ideas de que no era el papá. Y decidió hacerle la prueba de ADN”.

Mayela Laguna le hizo creer a Luis Enrique y a la familia que el pequeño era hijo del hermano de Alejandra Guzmán / YouTube: Espectáculos CDMX/ Instagram

-¿Ha tenido Mayela algún contacto con Luis Enrique para llegar a un acuerdo?

“Nunca. Él no la quiere ver ni en pintura. Además, está dispuesto a seguir hasta las últimas consecuencias con el proceso legal. Le angustia la situación del niño, por los antecedentes de Mayela de adicciones a las dr*gas (cristal y coc*ína). Esa enfermedad pone en duda su capacidad de poder cuidar al niño”.

-¿Qué han dicho las autoridades hasta ahora sobre el proceso?

“Tengo entendido que todo va lento. Están investigando. Luis Enrique está preocupado por el bienestar del niño. Está considerando quedarse con él. Me ha contado que no sabe qué tan encariñado está el niño con Mayela. De hecho, está pensando en la posibilidad de adoptarlo. Considera que Mayela es una sociópata, psicópata y embustera”, concluyó.

Mayela Laguna está separada de Luis Enrique Guzmán desde el 2022, tras filtrarse unos audios en los que habla mal de la familia Pinal y todo empeoró cuando Luis comprobó que no era el padre biológico del que creía su hijo / Instagram

