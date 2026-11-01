¿Luis Gerardo Méndez hizo realidad las Gasolineras VIP de Javi Noble? ¡Firma documento 13 años después!

¡Javi Noble está de regreso y parece que su famoso negocio por fin despegó! Luis Gerardo Méndez protagonizó un divertido momento durante el Festival Internacional de Cine de Morelia 2026, cuando sus seguidores lo sorprendieron con una propuesta que llevaba 13 años esperando hacerse realidad. El actor retomó, por unos instantes, el espíritu de su inolvidable personaje de ‘Nosotros los Nobles’ y hasta firmó un supuesto documento para formalizar su extravagante emprendimiento. ¿Las famosas Gasolineras VIP finalmente existen?

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¿Luis Gerardo Méndez inauguró las Gasolineras VIP de Javi Noble en Morelia?

Luis Gerardo Méndez revivió a Javi Noble, su personaje de ‘Nosotros los Nobles’, durante su visita al Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) 2026, donde acudió para presentar su película ‘La peluca’.

Mientras participaba en las actividades promocionales, un grupo de seguidores sorprendió al actor con una cartulina que simulaba el acta constitutiva de las Gasolineras VIP, el peculiar negocio que su personaje quería emprender en la película de 2013.

Entre risas, Luis Gerardo Méndez aceptó firmar el documento con un plumón, como si finalmente estuviera dando de alta la empresa de Javi Noble. El momento fue una broma de sus admiradores y no un registro legal de una compañía.

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¿Qué son las Gasolineras VIP de Javi Noble en ‘Nosotros los Nobles’?

Las Gasolineras VIP son uno de los negocios más recordados de Javi Noble, personaje interpretado por Luis Gerardo Méndez en la exitosa comedia mexicana ‘Nosotros los Nobles’, estrenada en 2013.

En la película, Javi propone vender gasolina directamente en el domicilio de los clientes, utilizando vehículos repartidores y una aplicación móvil para evitar que los automovilistas tengan que acudir a una estación de servicio.

La idea tenía incluso sus propios eslóganes: “Si gasolina quieres comprar, hazlo en tu garaje” y “La gas a dónde vas”, frases que se convirtieron en parte del humor de la cinta.

El personaje, un joven adinerado acostumbrado a los lujos, intentaba convencer a su padre, Germán Noble, interpretado por Gonzalo Vega, de invertir en su extravagante propuesta.

Aunque en la historia el proyecto parecía una ocurrencia poco viable, con el paso de los años surgieron empresas que comenzaron a ofrecer servicios similares en la vida real.

¿Las Gasolineras VIP de ‘Nosotros los Nobles’ se hicieron realidad?

La idea de las Gasolineras VIP de Javi Noble sí tiene equivalentes en la vida real, aunque no se trata de una empresa creada por Luis Gerardo Méndez ni de un negocio oficialmente vinculado con la película.

Años después del estreno de ‘Nosotros los Nobles’, empresas como WeFuel, Filld, Purple y Booster desarrollaron servicios de abastecimiento de gasolina a domicilio en Estados Unidos, mediante plataformas digitales.

El modelo permite solicitar combustible para un vehículo estacionado en una casa, oficina o estacionamiento. Una unidad especializada se traslada al lugar y realiza el suministro, generalmente con un costo adicional por el servicio.

Por eso, aunque la firma de Luis Gerardo Méndez en Morelia fue únicamente un momento divertido con sus seguidores, la propuesta que parecía una locura en 2013 terminó anticipando un modelo de negocio que sí llegó al mercado especialmente en zonas de California

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¿Quién es Luis Gerardo Méndez, el actor que interpretó a Javi Noble en ‘Nosotros los Nobles’?

Luis Gerardo Méndez es un actor, productor y director mexicano nacido el 12 de marzo de 1982 en Aguascalientes, reconocido por su trayectoria en el cine, la televisión y las plataformas de streaming.

Su popularidad creció considerablemente en 2013 gracias a ‘Nosotros los Nobles’, película en la que compartió créditos con Gonzalo Vega, Karla Souza y Juan Pablo Gil. Su interpretación de Javi Noble se convirtió en uno de sus personajes más recordados.

Posteriormente, Luis Gerardo Méndez protagonizó ‘Club de Cuervos’ de Netflix y participó en ‘Mentiras, la serie’ (2025), donde dio vida a Emmanuel Mijares. También apareció en ‘Narcos: México’, ‘Los enviados’ y '¿Quién lo mató?’, además de debutar como director con ‘Technoboys’ en 2024.