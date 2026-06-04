Alan Estrada confiesa la verdad sobre su relación con Luis Gerardo Méndez, ¿hubo pelea? “Eso vende boletos”

Después de que Luis Gerardo Méndez abandonó de manera repentina una entrevista al ser cuestionado sobre polémicas, tocó el turno de Alan Estrada, quien próximamente volverá a trabajar con el actor en la puesta en escena “Hoy no me puedo levantar”.

Cabe recordar que, tras ser anunciado el regreso del elenco original de la obra, conformado por Alan Estrada, Luis Gerardo Méndez y Fernanda Castillo, los fans de la puesta en escena revivieron los rumores que rodearon a los actores en el pasado. ¿Hubo enemistad?

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Alan Estrada regresa a “Hoy no me puedo levantar” / Instagram

¿Qué dijo Alan Estrada sobre su relación con Luis Gerardo Méndez?

Meses después de que Alan Estrada se viera envuelto en la polémica por decir que quería esposa e hijos, pese a ser gay, el productor y actor abordó directamente las preguntas sobre su supuesta enemistad con Luis Gerardo Méndez, ahora que se volverán a encontrar en el proyecto que marcó a toda una generación.

"¿Wichi y yo? No, nos odiamos, no sabes lo que pasa. Nos odiamos”, dijo entre risas; posteriormente, desmintió por completo tener una mala relación con su compañero y agregó: “Nos llevamos muy chido”.

El actor aprovechó la atención para aclarar que la reunión de los exintegrantes del elenco no es con el propósito de repetir la obra, sino de hacer algo nuevo, pues asegura que no sería justo repetir el pasado.

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Alan Estrada responde sin miedo a las polémicas. / Instagram: @alanxelmundo

¿Alan Estrada celebra los chismes sobre su supuesta enemistad con Luis Gerardo Méndez?

Ante la insistencia de los reporteros por conocer más sobre la supuesta rivalidad que se creó en los actores a partir de “Hoy no me puedo levantar”, el director de “Siete veces adiós” celebró que existan ese tipo de comentarios:

“Me gusta que me inventen chismes, porque eso vende boletos”. Alan Estrada

Luis Gerardo Méndez es señalado de tener una mala relación con Alan Estrada. / Aristegui Noticias

Lejos de molestarse por los comentarios que rodean el regreso del elenco original, Alan Estrada bromeó al respecto y hasta hizo referencia a la serie “Mentiras”, pues afirmó que solo se trata de eso, pero no le incomoda que haya ese tipo de chismes.

“Si a la gente le hace feliz pensar que nos llevamos mal y nos quiere ir a ver llevarnos mal, vayan a vernos llevarnos mal, no pasa nada”, señaló.

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¿Qué se sabe sobre el regreso de Hoy no me puedo levantar?

Hace unas semanas se anunció el regreso del elenco original de “Hoy no me puedo levantar” luego de 20 años. Tal y como lo mencionó Estrada, no se volverá a hacer la obra, pero sí será una temporada especial que se realizará del 25 de julio al 8 de agosto.

“Estamos creando algo nuevo, muy bonito; está quedando súper bonito. Todos los fans que estuvieron con nosotros hace veinte años van a vivir un momento inolvidable”, aseguró Alan Estrada.

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