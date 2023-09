Luis Miguel ya sentó cabeza y le dará el anillo a Paloma Cuevas, según el papá de ‘Checo’ Pérez

El papá del piloto de la Fórmula 1, está fascinado con la relación de Luis Miguel y Paloma Cuevas: “Una gran pareja”.

Antonio Pérez también reveló que Luis Miguel ya formó una familia con Paloma Cuevas y sus hijas.

Antonio Pérez Garibay, papá del piloto de Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez, cercano a Luis Miguel, está muy contento con el regreso del cantante a quien ve muy realizado junto a Paloma Cuevas.

“Paloma es una reina, habla como reina, camina como reina y está junto a un rey, son una gran pareja”, dijo.

Pérez Garibay destacó que Luis Miguel “tiene mucho que dar” y aseguró que está en su mejor momento.

El papá de ‘Checo’ Pérez, allegado a Luis Miguel,confirmó que el cantante ya tiene anillo para la diseñadora española. / Facebook: Antonio Pérez Garibay

“Te soy sincero, el mejor Luis Miguel es el actual, el de hoy es otro Luis Miguel para bien. Veo a un Luis Miguel realizado, vean su mirada, lo que viene para él es maravilloso, son mis amigos los quiero”, comentó Pérez Garibay.

Luis Miguel y Checo Pérez tiene una amistad / Twitter: @whosdaniiela

Luis Miguel ya tiene el anillo de compromiso para Paloma Cuevas

Ante el comentario de la prensa sobre que Lucía Méndez sí ve a Luis Miguel casándose con Paloma Cuevas; el papá de ‘Checo’ Pérez, confirmó que ya hay anillo para la diseñadora española.

“Yo lo único que les puedo decir es que prepárense para que vean ese anillo de compromiso, yo no lo he visto, me lo han platicado, pero es muy grande. Hay una marca y una empresa que es la número uno, que saben en kilataje”, dijo.

Luis Miguel y Paloma Cuevas han sido captado juntos desde hace un año. / Facebook: Luis Miguel/ Instagram:@palomacuevas

Finalmente mencionó que el cantante ya formó una familia con Paloma Cuevas

“Ya tiene una familia, la familia de Paloma camina al lado de Mickey, qué maravilloso tener algo así. Me encanta ver cómo lo veo, me encanta ver su mirada”, concluyó.