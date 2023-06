Luisito Comunica sufre aparatoso accidente automovilístico en Turquía: “pudimos haber muerto”

Afortunadamente, Luisito Comunica y sus acompañantes están bien y actualmente están presentes en la final de la Champions.

Hace unas horas, Luis Arturo Villar Sudek, mejor conocido en el mundo del internet como Luisito Comunica, reveló que sufrió un accidente automovilístico durante su viaje a Turquía, donde estuvo a punto de perder la vida.

A través de sus redes sociales, el famoso influencer empezó a contar que estaba en su vehículo estacionado cuando, por un fallo en el freno de mano, este se movió por su cuenta e impactó en contra de otro coche.

“Acabamos de vivir una experiencia fuerte, un choque, estuvo duro. Estábamos en esta camioneta, y, de la nada, estábamos en una subida y de la nada el freno de mano se venció y se comenzó a ir para atrás”, mencionó.

Pese a que el otro carro pudo parar el impacto, la velocidad de su camioneta provocó que también otro vehículo se viera afectado.

Debido a la velocidad con la que iban, la camioneta de Luisito Comunica chocó contra otros dos vehículos / Instagram: @luisitocomunica

“Bajamos bastante. Por suerte, chocamos con este cuate y este, a su vez, se estampó con este, entonces eso fue lo que nos detuvo. Estamos vivos, estuvo rudo, pero estamos vivos, sobrevivimos. En estos momentos, te sientes agradecido”, indicó.

Dejando de lado los daños materiales, el creador de contenido resaltó que no hubo ningún herido, pese a la gente que suele pasar por la calle donde sucedido el incidente, aunque lamentó que no el conductor de su vehículo no hubiera estado presente.

“Tuvimos suerte de no haber atropellado a alguien ¿y culpa de quién hubiera sido? Porque no había conductor”, precisó.

Luisito Comunica agradeció que no hubo heridos en el incidente y todo se quedara en daños materiales / Instagram: @luisitocomunica

Luisito Comunica en Turquía

Hasta el momento, Luisito Comunica no ha dado más detalles del accidente o las consecuencias que habrá, sin embargo, previo a lo ocurrido, el influencer había compartido un poco de su viaje por Turquía.

Incluso, después de lo sucedido, subió una fotografía donde contaba que estaba a punto de ver el final de la Champions, dando a entender que, probablemente, no tuvo algún problema legal.

“Bien feliz con mi hermano a punto de ver la final de la Champions ¡Gracias @turkishairlines por la invitación! Va a estar jugoso”, apuntó.

Actualmente, Luisito Comunica está de asistente en la final de la Champions / Instagram: @luisitocomunica

