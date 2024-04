Lupillo Rivera revela que demandará a tres habitantes de La casa de los famosos por difamarlo

La casa de los famosos cada vez se vuelve más polémica y durante la gala de posicionamiento del pasado domingo 28 de abril, Lupillo Rivera reveló que demandará a tres miembros del reality show por “difamación”. Además le dijo a una participante que ha abusado verbalmente de él y le ha mostrado de más a él y a otros varias veces.

Recordemos que durante la gala de posicionamiento, los participantes tienen la oportunidad de expresar sus opiniones sobre los nominados y exponer las razones por las que no desean que continúen en la competencia.

El pasado domingo se vivieron momentos de tensión cuando “el Toro del corrido” respondió a los posicionamientos, especialmente a los de Rodrigo Romeh y Maripily Rivera.

Durante el posicionamiento, Rodrigo Romeh se paró frente a Lupillo para revelar las razones por las que desea que ya no esté en la competencia.

Tras lo dicho por Romeh, Lupillo simplemente se limitó a decir que, tras salir de La casa de los famosos demandará tanto a Maripily Rivera, Ariadna Gutiérrez y a él.

“Romeh, no tengo nada que responderte. Lo único que te puedo decir es que después de, tú, la muchacha (Ariadna Gutiérrez) y la otra señora (Maripily Rivera) vamos a estar en contacto muy seguido, porque las leyes de difamación son muy claras”.

Luego, Maripily y Lupillo Rivera se enfrentaron en el posicionamiento y ahí el músico acusó a la boricua de maltrato verbal, tanto a él como a otros concursantes del reality show.

‘El Toro del corrido’ también señaló que en varias ocasiones la modelo ha enseñado de más, cuando desde el principio él le dijo que no iba a pasar nada entre ellos.

“Hay otras cosas que han pasado en la casa que si un hombre las hubiera hecho, ya nos habrían sacado. ¿A cuántos les has enseñado tus partes ínt...as? A mí sí me las has mostrado unas cuantas veces. Todo esto está en el 24/7”.