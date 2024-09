Lupillo Rivera revela si debutará en el reguetón: “para echar la bailada un rato”

A cinco meses de haber ganado el tercer lugar en la última temporada de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo, Lupillo Rivera sorprendió a sus fanáticos al confesar que no descarta incursionar en el reguetón.

En una entrevista para el programa ‘En casa con Telemundo’, el cantante comenzó expresando que el género de regional mexicano era “su vida entera”, por lo que siempre ha preferido trabajar con artistas que interpreten este estilo.

“Nos funciona trabajar con cualquier persona. No nos oponemos, pero, para mí, con el regional, es el secreto para hacer eventos grandes y hacer cosas grandes. Entonces, de preferencia, con el regional”, indicó.

¿Lupillo Rivera se visualiza cantando reguetón?

Al preguntarle si sería capaz de debutar en otro estilo musical como el reguetón, el intérprete de ‘Yo te extrañaré’ reconoció que no descarta la idea. Incluso, se mostró dispuesto a realizar colaboraciones musicales con otros artistas que interpreten este género.

“Pues, para echar una bailada allí, cantar un rato. Yo creo que estaría muy divertido”. Lupillo Rivera

Las declaraciones del famoso no pasaron desapercibidas en redes sociales. Aunque algunos fanáticos le pidieron que “no cambiara su esencia”, la gran mayoría se dijo muy curioso por ver cómo sería su debut en el reguetón.

¿Cómo es la relación entre Lupillo Rivera y Alfredo Adame?

Durante su participación en ‘LCDLF Telemundo’, Alfredo Adame y Lupillo Rivera protagonizaron varios encontronazos, en los cuales sus compañeros tuvieron que interceder para evitar que escalara a algo físico.

Ahora que han pasado varios meses desde que finalizó el show, el actor contó que aún sigue “despreciando” a Lupillo y no cree que puedan arreglar las cosas en el futuro.

“A mí me cae muy mal. Es un tipo muy sucio. No lo quiero de amigo. No está en mis cariños”, dijo recientemente en entrevista con Telemundo.

