Lupillo Rivera rompe en llanto y le confiesa a Thalí que hay distanciamiento con su madre, doña Rosa

Hace unos días, Lupillo Rivera se convirtió en el líder de la semana en ‘La casa de los famosos’ de Telemundo y debido a esta situación pudo subir a la suite, pero el cantante no subió solo, pues escogió a Thalí García para disfrutar de las comodidades de la habitación.

Cabe señalar que Lupillo y Thalí han hecho una gran amistad en el reality, por lo que ambos se han confiado cosas muy íntimas que pasan en sus familias.

Mira: Exparticipante de La casa de los famosos México ruega por trabajo en TV Azteca ¿Ya no la quieren en Televisa?

En el primer día en la suite, Lupillo Rivera y Thalí García tuvieron una conversación muy íntima que giró en torno a sus madres.

El cantante y la actriz se encontraban tomando una botella de vino y fue ahí cuando Lupillo reveló que su madre no lo quería, algo que con los años pudo superar, aunque Thalí no le creyó.

Lupillo Rivera

“Yo llegaba al punto donde sentía que mi mamá no me quería y lloraba y me dolía, y ahora puedo decir que no me duele”.