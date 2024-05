Madonna: Museo Casa Azul de Frida Kahlo niega haber prestado ropa y joyas de la pintora a la cantante

Una vez más, la reina del pop vuelve a estar en el ojo público. Esta vez, no se debe a un incidente con algún artista en el escenario durante su espectáculo, sino a un par de fotos que publicó luciendo un atuendo peculiar.

Madonna compartió en Instagram que había usado ropa de Frida Kahlo. Sin embargo, esto resultó no ser del todo cierto, ya que la cantante nunca visitó el famoso museo.

Es importante recordar que la cantante visitó México el pasado 20 de mayo como parte de su Celebration Tour, por lo que en redes sociales no se descartaba que la ropa pudiera ser parte del acervo del museo. Sin embargo, esto causó indignación en muchos.

“Un hermoso recuerdo, visitando la casa familiar de mi Musa Eterna Frida Kahlo en Ciudad de México. Para mí fue mágico probarme su ropa y joyas, leer sus diarios y cartas y mirar fotos que nunca había visto antes”, dice la publicación, que incluye varias fotos.

Museo Casa Azul asegura que Madonna nunca piso la Casa Azul

A través de un comunicado, el emblemático museo aseguró que la cantante no lo visitó y, por lo tanto, no se le prestó ninguna prenda o joya de las que Madonna presumió en redes sociales, ya que “no pertenecen ni forman parte de la colección de la Casa Azul”.

La razón de no visitar el museo no fue otra más que la falta de tiempo: “Madonna por tiempos en su agenda, no logró visitar la Casa Azul en su reciente visita a México, sin embargo, tuvimos la oportunidad que sus familiares y staff pudieran disfrutar del museo”.

Para tranquilidad de muchos, el comunicado subrayó la importancia de la colección que resguardan: “La colección de prendas y joyas de Frida Kahlo está sujeta a estrictas medidas de conservación y se exhibe en el museo, sin ser prestada para uso personal. Estas políticas aseguran que el legado de Frida Kahlo se preserve intacto para las futuras generaciones”.

Pese a los sucedido, el museo destacó que es motivo de orgullo que la cantante “encuentre inspiración en Frida Kahlo y lo comparta en sus plataformas, ya que esto sin duda contribuye a difundir la riqueza de la cultura mexicana”.

¿De dónde salieron las prendas que usó Madonna de Frida Kahlo?

Fue en abril cuando el periódico Reforma narró la visita de Madonna a la casa del Pedregal de la familia Kahlo. La columna, a cargo del periodista Juan Carlos García, reveló que durante su visita, Madonna vistió prendas, vio libros, observó cuadros y bromeó con la familia.

La asistencia de esa tarde a la casa de la familia de Kahlo fue una invitación por parte de la sobrina bisnieta de Frida, Mara de Anda Romeo, y su hija, Mara Romeo Kahlo.

En el mismo escrito, aseguran que solo la cantante podría tomar fotos, pues esa era la única condición que había puesto para asistir a la casa. Por lo tanto, las imágenes publicadas en sus redes sociales fueron tomadas por su equipo esa misma tarde.

Cabe destacar que la cantante, no se tomó fotos con la familia pero sí firmó discos y escribió dedicatorias asegurando que “valdrá mucho más cuando me muera”

Periódico Reforma / Columna por Juan Carlos Garcia / Bisnieta de Frida

