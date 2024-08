Mamá de Briggite Bozzo arremete contra Adrián Marcelo y dice que no respeta a las mujeres: “Un tipo grosero”

Ligia Elena Arcila, madre de Briggitte Bozzo, compartió su opinión sobre Adrián Marcelo, líder del ‘Sindicato’ en ‘La casa de los famosos México’, en un reciente live de TikTok.

El conductor regiomontano ha desatado la polémica debido a su comportamiento: por un lado, ha demostrado ser inteligente y estratega; por otro, ha sido criticado por sus comentarios, chistes de humor negro y actitudes políticamente incorrectas.

Adrián Marcelo criticó a Briggitte Bozzo

Adrián Marcelo ha criticado a Briggitte Bozzo, tanto por su físico como por su forma de vestir.

“En un momento dijo una de las cosas que no me gustó y que fuimos al antro. Enfrente de sus amigos me andaba m4n0s3ando. De qué wey te pelas de ahí, yo con ese tipo de cosas no empatizo, de pobrecita tú que estás en un antro y con una faldita”, comentó Adrián Marcelo sobre Briggitte Bozzo.

La madre de Briggitte, Ligia Elena Arcila, fue tajante al expresar su opinión sobre Adrián Marcelo. En su live de TikTok, criticó duramente al conductor por su falta de respeto hacia las mujeres y su comportamiento grosero hacia su hija.

Ligia Arcila y su hija Briggitte Bozzo / Instagram: @ligiaarcila6

“Una persona completamente irrespetuosa, no sabe dirigirse a las mujeres. Tiene un concepto terrible de las mujeres. No sé cómo se llevará con su esposa que, si me está escuchando, todo mi respeto para ella. Pero ella ha visto que ha sido un tipo sumamente grosero con mi hija y cada vez que tiene la oportunidad es muy grosero con ella”. Ligia Elena

Poncho de Nigris advirtió que Adrián Marcelotiene un enemigo, él mismo

Cabe destacar que Poncho de Nigris, amigo de Adrián Marcelo, advirtió que el peor enemigo de Adrián Marcelo sería él mismo dentro de ‘La casa de los famosos México’. Según de Nigris, cada vez que Marcelo habla, sus comentarios y chistes lo ponen en una posición más comprometida.

La situación en ‘La casa de los famosos México’ sigue generando controversia y opiniones divididas. Mientras algunos aplauden la estrategia de Adrián Marcelo, otros, como Ligia Elena Arcila, critican su comportamiento y actitud hacia las mujeres.

Con la opinión pública dividida, queda por ver cómo estas dinámicas afectarán el desarrollo del programa y las relaciones entre sus participantes.

