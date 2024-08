Mamá de Gala Montes niega haber rechazado a su hija por su orientación: “No tengo ningún problema”

El pleito entre Gala Montes, quien actualmente está participando en ‘La casa de los famosos México’, y su madre Crista, sigue dando mucho de qué hablar. Todo comenzó cuando la señora declaró en exclusiva para TVNotas que su hija la despidió como mánager y la dejó a su suerte.

En respuesta a esto, la actriz aseguró que su mamá no solo quería vivir a costa de “sus costillas”, sino también la acusó de haberla maltratado a ella y su hermana, tanto física como psicológicamente.

Uno de los aspectos más polémicos que abordó en las declaraciones en contra de Crista fue el supuesto rechazo que recibió de su parte cuando le confesó que era bisexual: “Soy bisexual. Mi mamá es homofóbica. Entonces esa también es otra cosa que le cuesta trabajo entender. También por eso me salí de mi casa porque quería vivir mi sexualidad como yo quisiera”, dijo en un en vivo.

Justamente, la mamá de la protagonista de ‘Vivir de amor’ fue cuestionada sobre este tema durante su invitación reciente al programa ‘Siéntese quién pueda’, donde explicó cuál fue su sentir al saber la orientación de su hija.

Gala Montes nos comparte cómo se siente después del escándalo que protagonizó con su mamá por su mala relación y considera que es muy pronto para perdonarla. 😱😬📺 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/VfrZhTEqz5 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 15, 2024

Te recomendamos: LCDLFM: Luis ‘Potro’ reacciona al ver que Gomita lloró después de que la comparó con ‘mamá Coco’

Crista Montes revela cómo se enteró de la orientación de Gala

Según Crista Montes, la famosa jamás le comentó nada sobre su orientación y solo se enteró hasta que vio la transmisión en vivo que hizo tras la entrevista exclusiva que dio para TVNotas. De igual forma, dejó en claro que no tiene ningún problema con la orientación de Gala.

“Yo no tengo ningún problema con que sea (bisexual). Yo me enteré el día que lo declaró. Yo no lo sabía. Nunca (me di cuenta) Dice que soy homofóbica. No lo soy”. Crista Montes

También aclaró que desconocía la supuesta relación amorosa hubo entre Gala y Bárbara Islas, quien fue compañera de la actriz en la novela ‘Vivir de amor’-

“Mi otra hija también es bisexual. Yo las voy a querer como son. Yo no sabía. He sido una madre presente para las dos. No sabía”, indicó.

No te pierdas: ¡Gala Montes y su mamá fingen!: Se reconciliaron, pero lo mantienen en secreto ¿por estrategia?

Crista Montes lanza contundente mensaje a Gala

Durante la conversación, sostuvo que la carrera artística de Gala es tan exitosa gracias a los esfuerzos que hizo en su momento para que ella estuviera bien y nadie se “aprovechara”. También señaló que jamás ha querido vivir de las “costillas” de su hija, solo desea que se le reconozca el trabajo que hizo.

Para finalizar, aprovechó las cámaras del programa para mandarle un contundente mensaje en el que expresa su deseo de arreglar las cosas.

“Ya no quiero más problemas con mis hijas. Quiero decirles que las amo, que esto se va a arreglar entre nosotros. Por otro lado, decir que se quedó inconcluso lo de las finanzas. Por otro lado, que a mí no me importa sus preferencias. Vine a este programa para decirle abiertamente que esto se va a arreglar. De eso me encargo yo. Son mi vida las dos”, concluyó.

Cabe destacar que, en el más reciente martes de TVNotas, una fuente cercana nos contó en exclusiva que Gala y su mamá ya se habían reconciliado pero querían mantenerlo en secreto ¿por estrategia? Lee la nota completa dando click aquí.

Mira: La casa de los famosos ¿cirugiados?: Varios habitantes pasaron por el bisturí en busca de la perfección